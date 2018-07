Serena tvrdí, že skončí až po ňom. Je to iba vtip z jej strany, myslí si Federer

5. júl 2018 o 8:42 SITA

LONDÝN. On bude mať o mesiac 37 rokov a na tenisovom Wimbledone reálne útočí na deviaty singlový titul. Ona bude mať 37 rokov 26. septembra a na londýnskej tráve sa usiluje o ôsme celkové víťazstvo.

Spolu majú 43 grandslamových a až 170 titulov vo dvojhre na hlavnom profiokruhu.

Federer o Serene: To vážne?

Roger Federer a Serena Williamsová sú najväčšími osobnosťami svetového tenisu a toto konštatovanie platí už viac ako štvrťstoročie.

Občas sa objaví aj na vrcholnom fóre otázka, dokedy to ešte obaja potiahnu, najmä keď Federer už má štyri deti a Williamsová zasa 10-mesačnú dcérku.

"Čo hovoríte na to, čo vravela Serena, že chce pokračovať dovtedy, kým neskončí Roger?," zaznela otázka na pozápasovej tlačovke Federera po jeho postupe do tretieho kola Wimbledonu cez Lukáša Lacka.

V uvoľnenej atmosfére 36-ročný Švajčiar najprv iba pokrčil plecami.

"To vážne? Ak si to myslí, asi je to dobré pre tenis. Možno bude hrať ona dlhšie a možno zasa ja. Neviem. Ale myslím si, že je to asi vtip z jej strany," odpovedal Federer.

Od Švajčiarov čakal na MS viac

Osem titulov a 11 finálových účastí na Wimbledone a ďalších 9 turnajových triumfov v Halle z neho robí najúspešnejšieho tenistu na tráve v histórii.

Federer odpovedal aj na otázku, v čom je najväčší rozdiel medzi ním a ostatnými hráčmi, keď sa hrá na tráve.

"Neviem to presne pomenovať. Možno moje slajzy sú to, čo ma odlišuje od ostatných a možno celkový herný prejav na tráve je pre mňa jednoduchší ako pre iných hráčov. Nie som si však istý, to musia posúdiť iní," priznal.

“ Vo futbale nestačí, keď zahrajú dobre traja, piati či ôsmi hráči. Musia všetci jedenásti. V tenise je to iné, spolieham sa len sám na seba. „ Roger Federer, švajčiarsky tenista

"Rovnako mi pomáha, keď mením podanie a viem, kedy mám ktoré použiť. A v čom je podstata môjho dobrého pohybu na tráve? Viem dobre udržať rovnováhu aj tam, kde sa iným šmýka. Príliš však nad tým nerozmýšľam, len to jednoducho hrám ako najlepšie viem," doplnil.

Federer sa ako veľký futbalový fanúšik nevyhol otázke, čo si myslí o prehre Švajčiarska so Švédskom (0:1) v osemfinále MS vo futbale 2018 v Rusku.

"Som trochu sklamaný. Čakal som viac od švajčiarskeho tímu na týchto majstrovstvách sveta. Škoda nevyužitých šancí proti Švédom. Vo futbale nestačí, keď zahrajú dobre traja, piati či ôsmi hráči. Musia všetci jedenásti. V tenise je to iné, spolieham sa len sám na seba," skonštatoval Federer.