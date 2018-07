Ibrahimovič svojim krajanom stále verí, súboj proti Anglicku môžu rozhodnúť emócie

Nedávno povedal, že Švédsko môže vyhrať MS.

5. júl 2018 o 10:43 TASR

ŠTOKHOLM. Najslávnejší švédsky futbalista Zlatan Ibrahimovič očakáva "emočne vypäté" štvrťfinále na MS vo futbale 2018, v ktorom sa jeho krajania stretnú s Anglickom (sobota 7. júla, Samara, 16.00).

Už pred niekoľkými dňami Ibrahimovič svetovým médiám tvrdil, že je nadšený z výkonov krajanov na šampionáte v Rusku a myslí si, že sa severania môžu stať aj majstrami sveta.

Útočníka Los Angeles Galaxy pred súbojom s Anglickom vyspovedal švédsky denník Expressen.

"Výhodu bude mať to mužstvo, ktoré sa dokáže lepšie vyrovnať so silnými emóciami. Pretože až teraz sa ukáže, kto je ako dobrý. Proti Anglicku bude ťažké skórovať. Ale môže sa to podariť v prípade, že mužstvo bude pokračovať v presne tej istej hre akú predvádzalo na šampionáte doteraz," prezradil.

Tridsaťšesťročný futbalista sa už dávnejšie rozlúčil s medzinárodnou kariérou, počas ktorej dal za Švédsko rekordných 62 gólov v 116 zápasoch.

Po tom, ako sa Švédi dostali na MS v baráži cez Talianov, sa špekulovalo o jeho návrate do reprezentácie, ale tzv. comeback sa napokon nekonal.