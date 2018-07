Griezmann je polovičným Uruguajčanom. Miluje ich zvyky i mentalitu

Godín je krstným otcom Griezmannovej dcéry.

5. júl 2018 o 14:51 Juraj Berzedi

Oslávte Svetový pohár FIFA s Hyundai Go! >>

BRATISLAVA. V inom živote by bol Antoine Griezmann Uruguajčanom. Vyrastal by v mestečku Salto s Edinsonom Cavanim a Luisom Suárezom. Všetci spolu by hrávali na ulici futbal. Bosí.

Uruguajskú kultúru, mentalitu i jedlo francúzsky futbalista miluje.

Možno aj preto, že doma bol dlho nechcený. Metz, Lyon, St. Étienne, Sochaux či Paríž Saint-Germain. Kamkoľvek prišiel ako chlapec na testy, počúval: „Si príliš malý, útly, cintľavý. Nechceme ťa. Nehodíš sa do nášho štýlu.“

V štrnástich si ho náhodou všimol skaut San Sebastianu. Griezmann odišiel do Španielska.

A vtedy niekedy sa začala jeho láska k Uruguaju, proti ktorému Francúzsko nastúpi v piatok o 16.00 vo štvrťfinále majstrovstiev sveta v Rusku.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Spoluhráčov vítal v uruguajskom drese

Griezmann debutoval za prvý tím San Sebastianu v osemnástich pod vedením uruguajského manažéra Martina Lasarteho a pod krídla si ho vzal jeho krajan Carlos Bueno.

“ Všetci bojujú jeden za druhého. Je to krásne. Prežívam to každý deň vo svojom klube a milujem to. „ Antoine Griezmann, francúzsky futbalista o uruguajskej mentalite

„Naučil ma piť maté (juhoamerický nápoj, ktorý má podobné účinky ako káva - pozn. red.). Odvtedy mám stále pri sebe uruguajských spoluhráčov. Vo štvrťfinále to bude pre mňa veľmi emotívne,“ reagoval Griezmann na tlačovej konferencii pred súbojom.

Od roku 2014 pôsobí v Atléticu Madrid, kde má troch uruguajských spoluhráčov - Josého Marxa Giméneza, Cristiana Rodrígueza a Diega Godína, ktorý je navyše krstným otcom jeho dcéry.