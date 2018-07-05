Wawrinka potvrdil slabú formu, vo Wimbledone končí už v druhom kole

WIMBLEDON. Juhoafrický tenista Kevin Anderson postúpil do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.
V 2. kole ako nasadená osmička zvíťazil nad Talianom Andreasom Seppim 6:2, 6:7 (7), 6:3, 6:4.
Muži - dvojhra - 2. kolo:
Kevin Anderson (8-JAR) - Andreas Seppi (Tal.) 6:3, 6:7 (7), 6:3, 6:4
Philipp Kohlschreiber (25-Nem.) - Gilles Muller (Lux.) 7:6 (6), 7:6 (4), 7:6 (3)
Thomas Fabbiano (Tal.) - Stan Wawrinka (Švajč.) 7:6 (7), 6:3, 7:6 (6)
Gilles Simon (Fr.) - Matteo Berrettini (Tal.) 6:3, 7:6 (4), 6:2