Aká bude Tour 2018? Ukáže Froomovho nástupcu a Sagan znova uspeje

Pripravili sme šesť predpovedí na Tour 2018.

5. júl 2018 o 20:41 Miloslav Šebela

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



1. Sagan získa zelený dres

Ak by ste mali podľa schopností poskladať prototyp cyklistu, ktorý by bol najlepším v bodovacej súťaži na Tour, mal by všetko, čo 28-ročný Žilinčan.

Prečítajte si tiež: Gaviria ako nový Sagan? Taký status si ešte musí zaslúžiť

Saganovi táto súťaž vyhovuje, pretože v nej vyhrá ten, kto zbiera body pravidelne. Teda v čo najväčšom počte etáp. Len vyhrať dve – tri etapy nestačí. Súperi to už vedia, preto sa ani nesnažia Sagana potrápiť.

Tento rok to však bude napínavejšie ako v minulosti, pretože jeden vyzývateľ sa ukazuje. Kolumbijčan Fernando Gaviria je v mnohom Saganovi podobný.

Nebojí sa ísť ani do únikov, zvládne aj menšie kopce a je výborným šprintérom. Vlani pri premiére vyhral na Gire štyri etapy a k tomu aj bodovaciu súťaž. Navyše v tíme Quick-Step má silnú podporu.

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/467808375&color=ff5500&hide_related=true&show_comments=false

2. Chris Froome nevyhrá

Aj tí najlepší majú svoje hranice.

Prečítajte si tiež: Expiračná lehota favorita. Nohy rozbité z Gira už Tour nemôžu vyhrať

Chris Froome si v posledných mesiacoch pred sebou stavia stále náročnejšie a náročnejšie výzvy.

To nejde do nekonečna. Tohtoročnú Tour sa mu nepodarí vyhrať a nezíska piaty titul.

Proti nemu bude viacero faktorov – sila súperov a náročná trasa Tour, ale najmä únava z májového Gira, kde nechal príliš veľa síl.

3. Prekvapí najmladší

Jeho meno ešte nie je slávne. Má však všetky predpoklady, aby zažiaril už teraz.