Slovákom sa v Nemecku darilo, najlepší bol Martikán

Medzi kajakárkami ide ďalej iba jedna z troch Sloveniek.

6. júl 2018 o 10:34 (aktualizované 6. júl 2018 o 13:00) SITA a TASR

AUGSBURG. Všetci štyria slovenskí reprezentanti v kategórii C1 postúpili do semifinále na tretích pretekoch Svetového pohára vo vodnom slalome v nemeckom Augsburgu.

Zo slovenského kvarteta v piatkovej predpoludňajšej kvalifikácii bol najlepší najskúsenejší Michal Martikán, ktorý obsadil druhé miesto.

Kvalifikáciu vyhral Tasiadis

Aj napriek dvom trestným sekundám päťnásobný olympijský medailista zaostal za víťazným Nemcom Siderisom Tasiadisom len o 45 stotín sekundy.

Tretí skončil Poliak Grzegorz Hedwig (+0,58).

"Cítil som sa veľmi dobre. Nenatrápil som sa príliš, šiel som s vodou.

Na mnohých miestach mi voda pomohla a som rád, že to bolo také rýchle," uviedol spokojný Michal Martikán.

Z ďalších slovenských zástupcov mladík Marko Mirgorodský skončil piaty (+1,91 s), líder Svetového pohára Alexander Slafkovský deviaty (+3,80) a Matej Beňuš s 2 trestnými sekundami osemnásty, keď zaostal o 6,10 s za víťazom.

V prvej kvalifikácii si postup vybojovalo 20 pretekárov, druhá kvalifikácia o zostávajúcich 10 miest do semifinále príde na rad o 10.43 h.

Beňuš: Jedna jazda je super a druhá nie

"Od štartu sa mi jazdilo dobre. V úvode som si to chcel najmä postrážiť, lebo jednotka je nepríjemná. Je tam náročný valec. Zvyšok trate to bolo fajn, nebrzdil som to a iba pádloval.

Trochu ma prekvapilo, že som bol prvý. Myslel som si, že ostatní išli trochu rýchlejšie," povedal Marko Mirgorodský po kvalifikácii.

Matej Beňuš. (zdroj: TASR)

Matej Beňuš k svojej jazde podotkol: "Mala ďaleko od toho, aby som ju hodnotil ako dobrú. Ani jedna kombinácia mi nevyšla tak, ako by som chcel.

To je však Augsburg, jedna jazda je super a druhá nie. Uvidíme, čo bude zajtra v semifinále. Cieľ som splnil a postúpil z prvej jazdy, môžem sa tak koncentrovať na semifinále."

Slafkovský išiel na istotu

Momentálne najlepší zo Slovákov v C1 Alexander Slafkovskú priznal, že v kvalifikácii išiel na istotu:

"Tak, aby som nespravil chybu. Myslím si, že som ako jediný šiel jednu kombináciu priamo, aby som si to vyskúšal pred sobotou.

Asi to bolo pomalšie, ale prešiel som si to a postupujem z prvej jazdy, čo je super."

Slovenkám sa nedarilo

Medzi kajakárkami ide ďalej iba jedna z troch Sloveniek. V prvej kvalifikácii nepochodila ani jedna, z druhej si semifinálovú miestenku vyjazdila len Eliška Mintálová.

V prvej jazde Elenu Kaliskú klasifikovali na 24. mieste, Elišku Mintálovú na 28. priečke a Michaelu Haššovú na 45. pozícii.

Eliška Mintálová postúpila ako jediná Slovenka do semifinále. (zdroj: TASR)

Do semifinále sa z nej kvalifikovalo najlepších 20 jazdkýň, o zostávajúcich desať miest v sobotňajších pretekoch bojovali pretekárky v druhej jazde, Eliška Mintálová v nej bola deviata.

Elene Kaliskej ušiel postup, skončila na jedenástom stupienku 85 stotín sekundy od semifinále.

"Som rada, že som sa tam prebojovala. Po druhej jazde som s tým veľmi nerátala, lebo som šla zle a bola som rozladená. Ťukla som hneď prvú bránku, čo nezvyknem.

Potom to bolo roztrasené, ani som príliš nevládala. Dúfam, že semifinále bude z mojej strany lepšie," povedala Eliška Mintálová pre agentúru SITA.

Kajakárky absolvovali prvú jazdu v daždi, pred druhej zrážky ustúpili.

Kaliská: Nechcem sa vyhovárať na vodu

Po druhej kvalifikácii zostali smutné Michaela Haššová aj Elena Kaliská.

"Moja prvá jazda až na jednu hrubšiu chybu bola relatívne dobrá, v druhej mi trochu nešla voda a nekĺzalo mi to, ako by som chcela.

Nechcem sa však vyhovárať na vodu, mala som ísť trochu rýchlejšie a bolo by to tam," zhodnotila pre agentúru SITA dvojnásobná olympijská šampiónka Kaliská.

Michaele Haššovej v druhej kvalifikácii rozhodcovia najprv udelili "päťdesiatku" na jednej z bránok, neskôr však svoj verdikt revidovali.

Mladá reprezentantka však mala dva dotyky s bránkami a skončila až v tretej desiatke.

"V prvej jazde som pokazila stred, pretože som minula bránku a musela som sa vracať. Druhú som šla lepšie, ale 'erky' som mala dosť pomalé.

Nejazdí sa mi tu dobre, dlhší čas som tu nebola a mali sme aj málo tréningov," poznamenala so smútkom v hlase.

SP vo vodnom slalome v Augsburgu 2018 - výsledky

C1 muži:

1. Sideris Tasiadis Nemecko 101,76 (2) 2. Michal MARTIKÁN SR 102,21 (2) 3. Grzegorz Hedwig Poľsko 102,34 (0) ... 5. Marko MIRGORODSKÝ SR 103,67 (0) 9. Alexander SLAFKOVSKÝ SR 105,56 (0) 18. Matej BEŇUŠ SR 107,86 (2)

K1 ženy:

1. Kateřina Kudějová ČR 106,37 (0) 2. Ricarda Funková Nemecko 106,77 (2) 3. Stefanie Hornová Taliansko 107,85 (0) ... 24. Elena KALISKÁ SR 116,60 (0) 28. Eliška MINTÁLOVÁ SR 117,99 (2) 45. Michaela HAŠŠOVÁ SR 136,00 (4)

K1 ženy - 2. kolo: