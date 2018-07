Cibulková bola so svojím výkonom spokojná: Vypálilo to úžasne

Slovenská tenistka postúpila vo Wimbledone do tretieho kola.

6. júl 2018 o 11:54 SITA

Dominika Cibulková postúpila vo Wimbledone do tretieho kola.(Zdroj: TASR/AP)

LONDÝN. Slovenská tenistka Dominika Cibulková predviedla v 2. kole Wimbledonu skvelý výkon, za ktorý sa aj sama rada pochválila.

Domácu nádej a minuloročnú semifinalistku Johannu Kontovú (22.) zdolala 6:3, 6:4 bez toho, aby súperke čo len raz prepustila svoje podanie.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Predviedla výborný výkon

Cibulková v celom zápase čelila iba jednému brejkbalu. Dokázala si udržať vysokú úspešnosť prvého servisu, získala po ňom až 82% bodov.

Prečítajte si tiež: Cibulková postúpila do tretieho kola, porazila vlaňajšiu semifinalistku

Zaznamenala iba dve esá, avšak kvalitným prvým podaním dostávala britskú súperku neustále pod tlak.

"Predviedla som výborný výkon. Po predošlých dvoch prehrách 0:2 na sety som z nej mala trochu strašiaka.

V Eastbourne sme spolu trénovali a bolo to veľmi vyrovnané, čo ma utvrdilo v tom, že v prípade dobrého výkonu môžem vyhrať," uviedla 28-ročná Cibulková pre denník Šport a dodala:

"Vypálilo to úžasne. Najväčšiu radosť mám zo svojho servisu, ktorý bol tentokrát výborný. Nezaoberala som sa ničím iným okrem najbližšieho momentu.

Sústredila som sa na každú loptu a nemyslela na skóre. Bola som v správnom nastavení."

Cibulková: Tlak som si vôbec nepripustila

Ako-tak slovenská hráčka zaváhala až v závere druhého setu, keď za stavu 5:3 na príjme nezužitkovala ani jeden zo štyroch mečbalov.

Následne však potvrdila mentálnu odolnosť a čistou hrou pri svojom servise rázne ukončila stretnutie.

"Všetko som pustila z hlavy a na lavičke som sa sústredila len na svoj servis. Predstavovala som si, kam budem podávať.

Vedela som presne, čo chcem robiť a na kurte som to zrealizovala. Tlak som si vôbec nepripustila. Nie je to, pravdaže, jednoduché.

Keby to také bolo, zvládla by som koncovky v každom zápase," skonštatovala zverenkyňa fedcupového kapitána Mateja Liptáka.

Dvadsiata štvrtá hráčka rebríčka WTA Kontová po nečakanej prehre v 2. kole obrazne sňala klobúk pred súperkou zo Slovenska.

Kontová nežije minulosťou

"Keď hrá dobre, chodí si po údery a uvoľnená to triafa aj z nemožných pozícií. Proti mne zahrala víťazné údery azda aj z 5 m za základnou čiarou. Výborne čítala hru a celkovo bolo cítiť, ze hrá vo veľkej pohode.

V celom zápase som nemala jediný oporný bod, ktorým by som sa viac dostala do hry. Súviselo to s výbornou hrou súperky," vravela Kontová na pozápasovej tlačovej konferencii.

video //www.youtube.com/embed/Lt5tV_zgY7Y

Na otázku, prečo pred rokom bola až v semifinále a teraz neprešla cez 2. kolo, 27-ročná Britka s austrálskym rodiskom skonštatovala:

"Nebudem porovnávať svoju hru s tou spred roka. Je to zbytočné, lebo pred rokom a teraz sú dva rozličné situácie, miesta či výzvy. Nežijem minulosťou."

Cibulková nechce byť v kŕči

V 3. kole, ktoré býva na grandslamových turnajoch najčastejšie jej konečnou stanicou, čaká v sobotu na Cibulkovú nasadená päťnástka Elise Mertensová.

Napriek nesporným kvalitám na trávnatom povrchu zatiaľ Belgičanka nedosiahla prenikavý úspech. Na Wimbledone sa dokonca dočkala prvého víťazstva až v tomto ročníku.

Cibulkovej maximum na londýnskej tráve predstavuje štvrťfinálová účasť v rokoch 2011 a 2016.

Pre slovenskú tenistku sa rysuje šanca postúpiť prvýkrát práve od Wimbledonu 2016 do osemfinále turnaja veľkej štvorky.

Na otázku, či si užíva tohtoročné účinkovanie na londýnskej tráve, uviedla:

"Áno, hoci neviem, či je to najsprávnejšie slovo. Skôr viem, že hrám dobre na tréningoch a túžim to ukázať aj v zápasoch. Zatiaľ som sa nezväzovala očakávaniami.

Nechcela som byť v kŕči. Chcela som len prísť a hrať, ako viem. Dúfam, že to tak bude pokračovať."