Slovensko navštívil legendárny Talian. Neymara sa boja aj súperi, tvrdí Baggio

Na šampionáte v Rusku fandil Argentíne.

6. júl 2018 o 18:51 SITA

BRATISLAVA. Legendárny taliansky futbalista Roberto Baggio navštívil Slovensko. V piatok pricestoval do Bratislavy, aby svojou prítomnosťou poctil deti zúčastnené na 7. ročníku futbalového tábora Italia Soccer Camp Bratislava 2018.

Napodobnil tak Gianlucu Zambrottu či Paola Rossiho, ktorý pri rovnakej príležitosti pricestovali na Slovensko v minulých rokoch.

Spolu s Baggiom privítala Bratislava aj jeho agenta Vittoria Petroneho.

Vďaka penalte si ho ľudia lepšie pamätajú

"Ďakujem, že som dostal príležitosť prísť sem. Myslím si, že mladí sú naša budúcnosť. Je to náš poklad, ktorý si musíme chrániť a rozvíjať," povedal Baggio.

"Sme radi, že aspoň takouto formou sa môžeme zapojiť do tohto projektu. Odkedy Roberto ukončil kariéru, snažíme sa venovať mladým. Keďže ide už o siedmy ročník, organizátori to zrejme robia dobre. Práca s mládežou je veľmi dôležitá. V Taliansku sa na ňu nemyslelo a teraz sme sa nedostali na majstrovstvá sveta," dodal Petrone.

Dnes už 51-ročný útočník si zaspomínal na svoje futbalové začiatky i následnú úspešnú kariéru. Najväčším sklamaním preňho bol nepremenený pokutový kop vo finále majstrovstiev sveta 1994 proti Brazílii.

"Keď som bol malý chlapec, môj vzor bol Brazílčan Zico. Síce som nevidel veľa zápasov Brazílie, ale Zica som mal veľmi rád. Nemám najkrajší moment v mojej kariére. Mal som zlé i dobré obdobia. Z tých zlých vecí sa treba poučiť a byť vďaka nim silnejší v budúcnosti," priznal Baggio.

"Pekných momentov bolo veľmi veľa, nedokážem si vybrať iba jeden. Aj to, že som vo finále majstrovstiev sveta nepremenil pokutový kop má svoju svetlú stránku, aspoň si ma ľudia dodnes pamätajú," žartoval.

Neymara sa boja aj súperi

Práve prebiehajúci šampionát v Rusku sleduje napriek tomu, že Taliani sa naň nekvalifikovali. Vybral si aj favorizovaný tím. Kto napokon zdvihne nad hlavu trofej pre majstrov sveta, si netrúfol predpovedať.

"Keďže nie je Taliansko na majstrovstvách sveta, musel som si vybrať iný tím, ktorému budem fandiť. Mám veľa kamarátov a známych v Argentíne, takže som drukoval tejto krajine, ale aj tá už vypadla," prezradil.

"Som zvedavý, ako sa šampionát vyvinie. Angličania majú zaujímavý tím, vedia sa zomknúť a uhrať dobrý výsledok. Presadiť sa môže i Brazília či Francúzsko," pokračoval Baggio.

"Videotechnológia veľmi mení samotný futbal, ale je to pozitívne. Hra samotná sa takisto veľa zmenila od doby, keď som hral. Sú aj niektoré iné pravidlá. Dnes to nie je až také násilné, ako kedysi. Keď som ja hral, tak sme sa ani až tak nesústredili na spracovanie lopty, ale dávali sme si skôr pozor, kto nás z akej strany kopne," myslí si rodák z Caldogna.

Vyjadril sa aj k hanbe dnešného futbalu - simulantom.

"Neymara sa boja aj súperi, pretože nikdy nevedia, čo si vymyslí a napokon oni majú z toho problém. Naozaj to preháňa a škodí to futbalu. Je to zlé aj preňho, lebo keď sa mu aj niečo naozaj stane, nikto mu nebude veriť," povedal najlepší futbalista na svete za rok 1993.

Je v talianskej sieni slávy

Baggio priznal, že jeho neobľúbenou činnosťou vo futbale bolo hlavičkovanie. Pri jeho 174 centimetroch to je pochopiteľné. Jeho špecifická frizúra tak nikdy netrpela.

"Veľmi som nehlavičkoval, takže mi nerobili starosť moje vlasy. Naozaj, radšej som prešiel cez štyroch hráčov, akoby som mal hlavičkovať. Nohami mi to išlo jednoznačne lepšie," zavtipkoval na záver Baggio.

Počas aktívnej kariéry hral za Fiorentinu, Juventus Turín, AC Miláno, Bolognu, Inter Miláno či Bresciu. Predstavil sa na troch svetových šampionátoch. Prezentoval sa najmä kreativitou a vynikajúcou kopacou technikou.

V národnom tíme strelil v 56 zápasoch 27 gólov a v talianskych historických tabuľkách zdieľa štvrtú pozíciu spoločne s Alessandrom Del Pierom. Deväť gólov na MS ho robí najlepším talianskym strelcom na šampionátoch, o líderskú priečku sa delí s Paolom Rossim a Christianom Vierim.

Domácu najvyššiu súťaž Serie A ovládol dvakrát - v sezóne 1994/1995 v drese Juventusu Turín a o rok neskôr s AC Miláno. Taliani ho v roku 2011 uviedli do tamojšej futbalovej siene slávy.