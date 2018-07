Majú dávať bozky na líce, a nie trpieť v kopcoch. Ako vznikla ženská Tour?

BRATISLAVA. Päťnásobný víťaz Tour de France Jacques Anquetil v roku 1984 v prestížnom magazíne L'Equipe prezentoval názor mnohých mužov.

Vraj na najslávnejších cyklistických pretekoch nemajú čo robiť, sú slabšie a takú ťažkú trať nezvládnu. "Nerád vidím, keď ženy trpia," povedal o pripravovanej Tour pre ženy.

Ideálna rola pre ženy na cyklistických pretekoch vraj mala byť iná - hosteska, ktorá odovzdáva víťazom kvety a bozkáva ich na líce.

Renomovaní fyzioterapeuti však nesúhlasili. O čo viac môžu trpieť ženy než muži? Nepríjemnosti ako zápal šliach, prehriatie organizmu či nebezpečné pády predsa pocítia ženy rovnako ako muži.

Tak uvažovali aj organizátori a najmä jeden z nich - Felix Levitan. V roku 1984 sa Tour de France prvýkrát otvorila aj ženám.

Hviezdou podujatia sa stala neznáma Američanka Marianne Martinová. Legendárny Greg LeMond tak nebol prvým americkým víťazom Tour de France.

Na Tour sa dostala. Ako posledná

Martinová sa dala na cyklistiku po tom, čo zranenie chrbta ukončilo jej bežeckú kariéru.

Po absolvovaní univerzity v Colorade Martinovej otec sľúbil peniaze. Keď mu však povedala, že si chce za ne kúpiť bicykel, dostala kameru.

"Skončilo sa to pôžičkou na môj prvý bicykel. Stál 600 dolárov," spomínala Martinová pre Guardian.

Významné cyklistické preteky žien súčasnosti: Jarné klasiky (Strade Bianche, Ronde van Drenthe, Three Days of De Panne, Gent–Wevelgem, Okolo Flámska, Amstel Gold Race, Liège–Bastogne–Liège) Tour of Chongming Island (Čína) Ovo Energy Women's Tour (Veľká Británia) Giro d'Italia Femminile/Giro Rosa (Španielsko) Tour of California (USA) Emakumeen Euskal Bira (Španielsko) Majstrovstvá sveta v cestnej cyklistike

S cyklistikou nemienila skončiť. Z behu aj tanca, ktorému sa venovala celé detstvo, mala silné nohy.

Preto na bicykli platila za skvelú vrchárku. Nedokázala však správne trénovať ani oddychovať.

"Navštívila som špecialistov, ktorí sa venovali pacientom s rakovinou. Dali mi pásky, ktoré som počúvala stále dokola. O tom, ako budovať silu, ako brať bolesť ako pozitívum," hovorila Martinová pre Peloton Magazine.

Naučila sa základy a zistila, že musí venovať rovnaký priestor oddychu ako tréningu.

V roku 1984 sa dozvedela, že na Tour de France budú prvýkrát štartovať ženy. "Nemyslela som na nič iné. Musela som tam štartovať," spomína.

Do amerického výberu na Tour de France Féminin sa napokon dostala. Ako posledná. "Nebudete sklamaní," povedala legendárnemu trénerovi Eddiemu Borysewiczovi.

Ženy rýchlo sťahovali z trate

Ženská Tour v roku 1984 pozostávala z osemnástich etáp. Jazdilo 36 žien rozdelených do šiestich tímov.

Trať bola rovnaká ako mužská, ženy ju však mali skrátenú. Väčšinou však organizátori ubrali kilometre v rovinatých častiach, kopce absolvovali rovnaké.

Ženy absolvovali približne 1080 kilometrov na rozdiel od vyše štvortisícovej porcie mužov.

Cieľ etáp však mali na rovnakom mieste, takže si mohli užívať rovnaké davy fanúšikov. Na rozdiel od jedného oddychového dňa mužov mali ženy až päť voľných dní.

S mužmi sa však nestretávali. Organizátori ich sťahovali z trate čo najrýchlejšie po konci etapy.

Americký tím nikoho nezaujímal

Americký tím zaujímal pramálo fanúšikov a médií. "Silné holandské a talianske tímy boli pre tamojšie médiá zaujímavé. Americký tím nik nepoznal," objasňuje Graham Watson, ktorý fotografoval Tour de France od roku 1977.

Američanky však dominovali, aj keď neboli favoritkami. Vyhrali žltý dres, tímovú klasifikáciu aj bodkovaný dres pre najlepšiu vrchárku.

Martinová do pretekov nevstupovala ako líderka amerického tímu. Zažiarila až po vstupe do hôr. V 14. etape si prvýkrát obliekla žltý dres a udržala si ho až do cieľa na Champs Élysées.

Triumfovala pred Holanďankou Helene Hagovou. Tretia skončila ďalšia Američanka Debra Schunwayová.

Preteky, ktoré nemali byť pre nežnejšie pohlavie, dokončili takmer všetky cyklistky. Až na jednu, ktorá si pri páde zlomila kľúčnu kosť.

"Francúzske médiá predpovedali, že na Champs Élysées nepríde ani jedna žena," vysvetľuje členka vtedajšieho tímu Patty Peoplesová pre Velonews.

Prekladala im herečka

Američanky napokon začali zaujímať ľudí médiá aj fotografov. "Muži aj ženy zdolávali tie isté pohoria, trpeli úplne rovnako. Jediný rozdiel bol v tom, že ženy si to viac užívali. Nebol na ne vyvíjaný taký tlak," spomína Watson.

“ Ísť na Tour de France ma stálo veľa peňazí. Jazdila som však na bicykli každý deň, mala som čo jesť a každý deň som dostávala správy. A bola som vo Francúzsku. Pre mňa to bola najúžasnejšia vec na svete. „ Marianne Martinová

Keď do Paríža prišla Martinová v žltom drese, bol to veľkolepý triumf. Na pódiu stála po boku mužského víťaza Laurenta Fignona.

Po pretekoch sa obaja stretli na oslave v meste. Britská herečka Jane Seymourová plnila rolu prekladateľky medzi víťazmi Tour. "Oslava v Paríži bola šialená, bol to parádny večer," spomína Martinová.

Vrchol kariéry

Víťazstvo na Tour bolo pre Martinovú vrcholom kariéry. Tú ukončila v roku 1986 najmä pre zdravotné a finančné problémy.

Za triumf na Tour dostala tisíc dolárov. Aj tie rozdelila medzi tímové kolegyne. Preteky si platila sama. Dva roky mala dva pracovné úväzky, aby splatila dlhy.

"Ísť na Tour ma stálo veľa peňazí. No aj keby som nevyhrala, tak čo? Jazdila som na bicykli každý deň, dostala som jesť a bola som vo Francúzsku. Pre mňa to bola najúžasnejšia vec na svete," reagovala.

Martinová dnes namiesto bicykla jazdí na koni.

Marianne Vosová je považovaná za najlepšiu cyklistku súčasnosti. Považujú ju za ženského Eddieho Merckxa. (zdroj: SITA/AP)

Budúcnosť pretekov?

Americký tím sa do vlasti nevrátil veľkolepo. Víťazstvo zatienili prípravy na olympijské hry, ktorých dejiskom bolo Los Angeles.

Tour Féminin pokračovala v podobnom formáte až do roku 1989. Každým rokom strácala priaznivcov, mediálne pokrytie, klesal počet etáp aj cyklistiek.

Organizátor Tour spoločnosť ASO založila v roku 1992 Tour Cyclist Féminin, ktorá sa však konala v auguste a s mužskou Tour nemala prakticky nič spoločné.

V roku 1998 sa pre autorské práva musel zmeniť názov pretekov na La Grande Boucle a v roku 2009 napokon zanikli.

V súčasnosti ženy súťažia v deň poslednej etapy Tour de France na Champs Élysées v jednodňových pretekoch s názvom La Course. Tento rok pôjdu už piatykrát.