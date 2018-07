Sagan nastúpi v nedeľu v zelenom drese. No nepatrí mu ešte

Prvú etapu na Tour de France 2018 vyhral Fernando Gaviria.

7. júl 2018 o 16:44 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Prvý štart na Tour de France premenil na víťazstvo. Fernando Gaviria sa stal prvým Kolumbijčanom, ktorý vyhral šprintérsku etapu.

Hneď v prvý deň si vybojoval najslávnejší dres. Ten, ktorý patrí lídrovi celej Tour de France.

Peter Sagan odštartoval Tour výborným druhým miestom. V závere sa schovával za Gaviriom a bol jediným, kto sa k jazdcovi QuickStepu dokázal aspoň priblížiť.

Ostatní šprintéri za touto dvojicou mierne zaostali.

Gaviria je prvým cyklistom od roku 2004, ktorý vyhral hneď svoju prvú etapu na Tour. Pred ním to dokázal Fabian Cancellara.

"Žltý dres je snom každého cyklistu a mne sa ho podarilo získať už v prvý deň. Budem sa snažiť udržať ho tak dlho, ako to len pôjde," vravel Gaviria.

Sagan bol v cieli rýchlejší

Kolumbijčan si v nedeľu na štarte druhej etapy síce neoblečie zelený dres, pretože ako celkový líder bude v žltom. Patrí mu však aj ten zelený.

Nie je to len tým, že sa mu podarilo vybojovať etapové víťazstvo. Gaviria prekvapil aj na šprintérskej prémii, kde bol najrýchlejší z cyklistov v pelotóne.

Už tu dokázal šprintovať neuveriteľnou rýchlosťou 74 km/h a vybojoval si 13 bodov.

Gaviria ukazuje, že môže byť pre Sagana vážnym súperom. Po prvom dni má v bodovacej súťaži aj vďaka víťazstvu spolu 63 bodov.

Sagan má 37. Slovenský šprintér nastúpi v nedeľu v zelenom drese, keďže v sobotu finišoval ako druhý.

Zaujímavosťou je, že Sagan dosiahol na cieľovej rovinke vyššiu rýchlosť ako Gaviria (Sagan 63,5 km/h vs Gaviria 61,9 km/h).

Lenže Kolumbijčan vyhral vďaka tomu, že začal šprintovať z lepšej pozície.

Majster sveta je však známy tým, že si vyberie jedného zo súperov a využíva jeho rýchlosť na rozbehnutie šprintu.

Strata favoritov

Hlavnou témou prvej etapy však bolo viacero pádov v posledných kilometroch. Tie rozdelili pelotón a mnohí favoriti nabrali stratu v etape, ktorá pre nich nemala byť komplikovaná.

Lepšie povedané sa už zdalo, že sa nič dramatické nestane, keďže pelotón jazdil bez problémov až do záveru.

Kým neprišiel prvý hromadný pád, ktorý skupinu rodelil. O chvíľu na to, asi päť kilometrov pred cieľom, vyletel do poľa aj vlaňajší víťaz Chris Froome.

Do cieľa prišiel so stratou 51 sekúnd po boku Richieho Porta či Adama Yatesa.

Ešte väčšiu stratu (1:15 min.) nabral Nairo Quintana, ktorý dostal v závere defekt. Smolu mal v tom, že defekt dostal asi päťsto metrov pred ochrannou zónou.

V nej pre pretekárov platí, že ak majú pád alebo technický problém, tak sa ich strata anuluje a dostanú v cieli čas, aký dosiahla skupina, v ktorej dovtedy jazdili.

"Bohužiaľ, takto to dopadlo. Musíme ďalej bojovať. Malou útechou je, že aj Chris Froome dnes stratil. Musíme sa pokúsiť túto startu zmazať," hovoril skleslý Quinatana pre agentúru EFE.

Froome: Cítim sa dobre

Tour teda pre veľkých favoritov neodštartovala najlepšie. Napríklad vlani vyhral Froome celú Tour de France s rozdielom 54 sekúnd pred Rigobertom Uránom.

Teraz stratil takmer rovnaký čas na väčšinu súperov hneď v prvý deň. Ešte to nie je dramatické, lenže môže to byť rozdiel, ktorý ho pripraví o titul.

"Posledné kilometre boli úplne šialené," hovoril pre cyclingnews Geraint Thomas zo Sky. Froome je vraj zo straty trochu deprimovaný, pretože sa niektorým pádom podarilo jazdcom vyhnúť až neskôr mal smolu.

Z cesty ho v podstate vytlačil jeden z jazdcov tímu Kaťuša. Pre Froomom sa objavil plot. Nemal veľmi na výber a preto radšej uskočil do poľa.

"Nie je to ideálne, ale berieme to tak, že jeho veľkí súperi skončili na rovnakej úrovni alebo až za ním," dodal Thomas. Welšan je dvojkou v Sky a ak by sa ukázalo, že Froome nebude v pozícii, že by mohol bojovať o titul, mal by dostať príležitosť práve Thomas.

Froome bol v cieli iba špinavý. Zraneniam sa pri páde vyhol.

„Ešte som nebol u lekára, ale cítim sa dobre. Som veľmi rád, že som sa nezranil. Do Paríža je ešte veľmi ďaleko,“ hovoril Froome pre BBC.

"Videli sme viacero pádov, ale všetci sme vedeli, že prvé etapy sú vždy zradné.

Keď sa to stalo boli sme v pelotóne v prvej časti, takže viac sa nedalo urobiť. Záver bol chaotický, keďže tam bojovali šprintéri.“

"Ani neviem presne, čo sa stalo. V jednej chvíli je všetko v poriadku, a zrazu pred vami niekto spadne. Bol to dosť nervózny záver. Nie je to najlepší štart do Tour, ale startil aj Froome a Adam Yates. Dokonca Quinatana je na tom ešte horšie," hovoril Richie Porte z BMC pre velonews.

V prvej skupine spoločne so šprintérmi sa podarilo prísť do cieľa napríklad Vincenzovi Nibalimu, Rafalovi Majkovi, Mikelovi Landovi, Geraintovi Thomasovi, Romainovi Bardetovi, Alejandrovi Valverdemu či Mikelovi Landovi.

Zatiaľ sa nedá povedať, že by niekto z boja o celkový triumf vypadol. Ak by sa však podobná situácia zopakovala aj v nedeľu, mohli by byť straty už dvojminútové.

Nedeľňajšia druhá etapa do La Roche sun Yon by mala opäť patriť šprintérom.