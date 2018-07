Dosiaľ nestratila ani set. Cibulkovej sa vo Wimbledone skvelo darí

Slovenská tenistka triumfovala nad Belgičankou Mertensovou suverénne.

7. júl 2018 o 16:54 (aktualizované 7. júl 2018 o 20:20) SITA a TASR

Dominika Cibulková sa vo Wimbledone prebojoval do osemfinále.(Zdroj: TASR/AP)

LONDÝN. Slovenská tenistka Dominika Cibulková postúpila už do osemfinálového štvrtého kola na treťom grandslamovom turnaji sezóny vo Wimbledone.

Dvadsaťdeväťročná Bratislavčanka v pozícii nenasadenej hráčky v sobotňajšom dueli 3. kola zdolala belgickú pätnástku "pavúka" Elise Mertensovú za 74 minút jednoznačne 6:2, 6:2.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Šanca na vyrovnanie kariérneho maxima

Zverenkyňa trénera Mateja Liptáka na slávnom londýnskom podujatí zatiaľ nestratila ani set.

Dvojhra žien - 3. kolo: Dominika Cibulková (SR) - Elise Mertensová (Belg.-15) 6:2, 6:2 /za 74 minút

Cibulková sa proti Mertensovej dostala vo vzájomnej bilancii na 2:1, po prvý raz hrali spolu na tráve.

Dovtedajšie dva súboje sa uskutočnili vlani na tvrdom povrchu.

Najprv Slovenka triumfovala v semifinále turnaja v New Havene 6:3, 6:1, o mesiac neskôr jej Belgičanka v Pekingu vrátila prehru výsledkom 7:6 (4), 6:1.

Cibulková má v All England Lawn Tennis and Croquet Clube šancu na vyrovnanie kariérneho maxima, keď sa v sezónach 2011 a 2016 prebojovala do štvrťfinále.

Nenasadená Taiwančanka vyradila Halepovú

V osemfinálovom dueli jej bude stáť v ceste tiež nenasadená Taiwančanka Chsieh Su-wej, ktorá po takmer dva a pol hodinovom boji senzačne vyradila najvyššie nasadenú Rumunku Simonu Halepovú 3:6, 6:4, 7:5.

Prečítajte si tiež: Kasatkinová a Van Uytvancková postúpili do osemfinále

Slovenská tenistka na úvod prvého setu získala obidve svoje podania a za stavu 2:1 na príjme prvýkrát brejkla súperku a to isté sa jej podarilo aj pri skóre 5:2.

V druhom dejstve Cibulková viedla už 3:0 aj 5:1, no potom pri vlastnom podaní nevyužila dva mečbaly.

Všetko si však vynahradila v nasledujúcej hre pri servise Mertensovej. V geme so štyrmi zhodami napokon premenila na víťazstvo piaty mečbal.

Víťazka v stretnutí strelila jedno eso, až šesťkrát sa dopustila dvojchyby a využila štyri z ôsmich brejkových situácií.

Cibulková: Podala som bezchybný výkon

Cibulková bola po suverénnom postupe medzi elitnú šestnástku veľmi spokojná.

"Podala som bezchybný výkon. Do bodky som splnila taktiku, na ktorej sme sa dohodli s mojím trénerom Maťom Liptákom. Dnes si naozaj nemám čo vytknúť.

“ Mertensová ťažko čítala moje údery. Do poslednej chvíle nevedela, kam bude smerovať loptička z mojej rakety. „ Dominika Cibulková, slovenská tenistka

Ak by mi do kurtu padlo ešte viac prvých podaní, už by sme museli hovoriť o perfekcionizme. Nečakala som, že zápas bude mať taký hladký priebeh. Hrala som však výborne a súperku som k ničomu nepustila.

Mertensová ťažko čítala moje údery. Do poslednej chvíle nevedela, kam bude smerovať loptička z mojej rakety. Moje údery mali dobrú dĺžku a dostatočnú razanciu, vo výmenách som ju tlačila.

Mala tam síce zopár brejkbalov, no väčšinu z nich som odvrátila výborným podaním alebo winnerom. Pri big pointoch som dnes mala navrch, v dôležitých momentoch som ju prevýšila.

Všetko bolo v mojich rukách, ja som riadila zápas a držala jeho opraty," povedala pre TASR wimbledonská štvrťfinalistka z roku 2016.

Čaká ju nepríjemná súperka

Zápas proti Su-Wei Hsieh bude podľa slov Cibulkovej náročný.

"Je to veľmi nepríjemná súperka. Dvakrát som ju síce zdolala, no vlani na Australian Open to bolo ťažké. Je povzbudená víťazstvom nad svetovou jednotkou.

Musím pristúpiť k tomuto duelu rovnako ako keby som hrala proti Halepovej. Každá hráčka, ktorá postúpila do osemfinále, si to zaslúžila.

Teraz bude záležať od toho, ktorá z nás podá v ten deň lepší výkon, ta vyhrá."