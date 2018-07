Slovenkám sa v Augsburgu nedarilo. Z troch kanoistiek nepostúpila do finále ani jedna

Mimo zostali Simona Maceková, Monika Škáchová aj Soňa Stanovská.

8. júl 2018 o 11:07 SITA

AUGSBURG. Finále kanoistiek na pretekoch 3. kola Svetového pohára vo vodnom slalome v nemeckom Augsburgu bude bez slovenského zastúpenia.

Z trojice Sloveniek sa ani jednej nepodarilo z predpoludňajšieho nedeľňajšieho semifinále preniknúť do postupovej desiatky.

Mimo zostali Simona Maceková, Monika Škáchová aj Soňa Stanovská.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Škáchovej sa v Augsburgu prestalo páčiť

Najbližšie k finálovej účasti mala Škáchová, ktorá prešla trať za rovných 124 sekúnd, ale k jej času rozhodcovia pripočítali ďalších šesť sekúnd za tri dotyky na bránkach číslo 4, 17 a 23.

"V Augsburgu sa mi vždy jazdilo dobre, no trochu to tu pomenili, zmenili sa aj prúdy a už sa mi tu prestalo páčiť. Mali sme len tri tréningy, takže som vodu nedostala do rúk. Ťuky ma odsunuli mimo finále," povedala pre agentúru SITA.

Monika Škáchová. (zdroj: TASR)

Stanovská sa časom 133,36 s umiestnila na 20. pozícii, na svojom konte mala aj štyri trestné sekundy, keď nezvládla čistý prejazd 16. a poslednej 24. bránky.

"Semifinálová jazda bola fajn. V poslednej bránke mi však voda nepomohla a aj tam som ťukla.

Veľa času som stratila pred trojkou, kde sa voda veľmi menila, nalepilo ma na skalu a stratila som tam minimálne päť sekúnd. Všetky ďalšie ťažké veci som zajazdila tak, ako sme chceli," zhodnotila pre agentúru SITA.

Maceková: Najťažší bol začiatok

Maceková obsadila 27. priečku (178,96 s), keď počas jazdy nabrala 52 trestných sekúnd - úplne vynechala 22. bránku a predtým sa dotkla aj 20. bránky.

"Najťažší bol začiatok, potom si človek vydýchne a čaká ho technickejšia pasáž. V závere som dostala 'päťdesiatku', no podľa mňa som tam hlavu mala.

Soňa Stanovská. (zdroj: TASR)

Tyčky však dnes boli veľmi vysoko, nechávam to na rozhodcov," povedala pre SITA.

Víťazkou semifinále sa stala Britka Mallory Franklinová pred austrálskou líderkou poradia SP Jessicou Foxovou.

Finále kanoistiek je na programe od 12.03 h.

Svetový pohár vo vodnom slalome

/Augsburg (Nem.) - nedeľa/

C1 ženy - semifinále (najlepších 10 do finále):