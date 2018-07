Sagan: Toto nie je odplata za minulý rok

Peter Sagan už v druhej etape splnil dva veľké ciele na tohtoročnej Tour.

8. júl 2018 o 18:54 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. V prvej etape to ešte nevyšlo. Hoci Peter Sagan bol na cieľovej rovinke rýchlejší ako Fernando Gaviria, skončil druhý. V nedeľu ho však už nik nedokázal predbehnúť.

Sagan už v druhej etape splnil prvé dva ciele z plánu, ktorý na Tour de France má. Vybojoval etapové víťazstvo a k tomu získal aj žltý dres pre lídra celej Tour.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Zaujímavosťou je, že žltý dres vybojoval rovnako v pozícii majstra sveta aj pred dvoma rokmi.

„Všetko sa opakuje. Stále a stále dokola,“ smial sa Sagan.

Vyrovnal sa Teroru z Uzbekistanu

„Práve na túto etapu ma prišlo povzbudiť veľmi veľa kamarátov zo Žiliny a je tu aj moja rodina. Rád by som toto víťazstvo venoval synovi Marlonovi,“ hovoril majster sveta pre Eurosport.

Na cieľovej rovinke mu namerali rýchlosť 57 km/h. Záver etapy však bol podľa Sagana náročný.

Prečítajte si tiež: Sagan vyhral druhú etapu a obliekol si žltý dres

„Myslel som si, že to bude ľahšie, ale mýlil som sa. Bolo to hore-dole. Hovoril som si, že bude lepšie začať šprintovať o niečo neskôr. Démare a Degenkolb sa rozbehli skôr, ale podarilo sa mi ich predbehnúť. Ale mal som aj veľké šťastie, že ma nedobehol Colbrelli,“ opisoval záver etapy.

Talian mal veľmi silný záver. Ak by bol cieľ o pár metrov ďalej, tešil by sa z víťazstva on.