V Európe stále dominuje SKA Petrohrad, Slovan klesol o viac ako tridsať miest

Pozrite si aktuálny rebríček európsky klubov.

9. júl 2018 o 12:49 SITA

BERN. Hokejový SKA Petrohrad zostal na čele rebríčka európskych klubov, ktorý zostavujú štatistici na základe účinkovania v jednotlivých súťažiach.

V aktuálnej sezóne sa síce nedostal do finále play off KHL, no s tesným náskok obhájil prvenstvo spred roka.

Najväčší posun dosiahli Švédi

Na druhú pozíciu sa dostal víťaz Ligy majstrov 2017/2018 švédsky tím Växjö Lakers, ktorý za ruským celkom zaostáva iba o 74 stotín bodu.

Tretí je ďalší ruský zástupca CSKA Moskva, neúspešný finalista bojov o Gagarinov pohár v KHL.

Posun o 50 miest nahor až ma siedmu priečku zaznamenal švédsky Djurgaarden Štokholm, o 46 pozícii až na piaty stupienok sa prebojoval fínsky Kärpät Oulu.

Najlepším slovenským klubom je podľa štatistikov Slovan Bratislava, ktorému patrí v európskom meradle na základe výsledkov v ostatnej sezóne v KHL 84. priečka.

Slovan oproti vlaňajšku klesol o 31 miest.

Nováčikovia Tipsport ligy sú v tretej stovke

Na 97. pozícii je majstrovská Banská Bystrica a o tri priečky vicemajster z Trenčína. Do elitnej stovky sa nedostali Zvolen, figuruje na 103. mieste.

Nasledujú Nitra (105.), Košice (116.), Poprad (127.), Žilina (142.), Nové Zámky (172.), Liptovský Mikuláš (177.) a Detva (209.).

Nováčikom slovenskej Tipsport ligy patria 202. pozícia (Miškovec) a 241. priečka (MAC Budapešť).

Poradie v 250-člennom rebríčku zohľadňuje vystúpenia v domácich ligových súťažiach, ako aj na medzinárodných a domácich turnajoch počas celej sezóny.

Renking zostavujú renomovaní hokejoví štatistici a zverejňuje portál passionhockey.com.

Rebríček hokejových klubov po sezóne 2017/2018