Sagan posunul žltý dres rivalovi. Hlavné bude priviesť do Paríža zelený dres, vraví

Slovák v tretej etape zaostal, na lídra stráca rovné tri minúty.

9. júl 2018 o 18:31 (aktualizované 9. júl 2018 o 19:43) Miloslav Šebela

CHOLET, BRATISLAVA. „Život je krásny. A keď máte na sebe žltý dres pre lídra celkového poradia, je ešte krajší,“ hovoril slovenský cyklista Peter Sagan v nedeľu po víťaznej etape.

V drese lídra Tour de France 2018 sa však udržal len jeden deň.Cyklisti Bora-Hansgrohe nepatrili medzi favoritov tretej etapy, ktorou bola tímová časovka.

Už v nedeľu pre CyclingWeekly predpovedali pretekári nemeckého tímu, že žltý dres sa im pre Sagana nepodarí udržať.

Majster sveta väčšinu etapy trpel. Ťažšie znášal vysoké tempo a po druhom medzičase na 26,5 kilometri z formácie vypadol.

“ Raz máte lepšie, inokedy náročnejšie dni. Zajtra je tu ďalšia šanca, aby som predviedol maximum. „ Peter Sagan, slovenský cyklista

Bora-Hansgrohe obsadila siedmu priečku s 50-sekundovou stratou. Sagan prišiel do cieľa s Marcusom Burghardtom s viac ako trojminútovou stratou a klesol na 80. miesto priebežného poradia.

"Od štartu mi nešli dobre nohy. Bolo skutočne teplo a už asi 400 metrov po štarte som prišiel o moju fľašu. Ako vždy som odovzdal na trati všetko, čo bolo v mojich silách," uviedol Sagan na facebooku.

"Pociťoval som rešpekt z toho, že mám na sebe žltý dres. Želal som si, aby som viac prispel k Majkovmu snaženiu o úspech v celkovej klasifikácii, ale aj toto je šport. Raz máte lepšie, inokedy náročnejšie dni. Zajtra je tu ďalšia šanca, aby som predviedol maximum," doplnil.

Sagana vyzliekol aj predvlani

Novým lídrom Tour je Belgičan Greg van Avermaet z BMC Racing. Jeho tím v pondelok zvíťazil. Etapu prešiel priemernou rýchlosťou 54,9 km/h.

„Celý tím dal do toho všetko, aby sa nám podarilo zvíťaziť. Naším veľkým cieľom bolo získať žltý dres. Raz sa mi ho už podarilo na Tour získať a bol to skvelý pocit. Zajtra si to chcem naplno užiť,“ vravel Belgičan.

Zaujímavosťou je, že v roku 2016, keď Sagan prvý raz vybojoval žltý dres, ho o prvú priečku rovnako obral Van Avermaet.

"Byť v žltom drese bolo krásne, ale nie každý deň je nedeľa," vravel Sagan pre oficiálnu stránku Tour. "Urobil som, čo bolo v mojich silách, ale do Paríža je ešte ďaleko." Priznal, že sa na ňom prejavila únava. "Bol to pre mňa ťažký deň. Je mi ľúto kolegov. Musím sa im ospravedlniť, pretože som zlyhal," dodal.

Ak by Sagan prišiel do cieľa s tímovými kolegami, mohol pomýšľať na to, že sa na prvú priečku vďaka bonusovým sekundám do konca týždňa vráti.