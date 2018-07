Cibulková zabojuje o svoj najväčší úspech vo Wimbledone, proti je grandslamová víťazka

Cibulková si zahrala vo štvrťfinále Wimbledonu aj v rokoch 2011 a 2016.

10. júl 2018 o 7:59 SITA

LONDÝN. Dominika Cibulková zabojuje v utorok na tenisovom Wimbledone o svoj najväčší úspech na londýnskej tráve.

Vo štvrťfinále dvojhry žien sa Slovenka stretne s Lotyškou Jelenou Ostapenkovou, organizátori zaradili ich súboj ako prvý na dvorec číslo 1 so začiatkom o 14.00 h SELČ.

Dvojhra žien - štvrťfinále: Dominika Cibulková (SR) - Jelena Ostapenková (Lot.-12) - prvý zápas na dvorci číslo 1, začiatok o 14.00 h

Vzájomná bilancia 2:0 môže favorizovať slovenskú hráčku (zvíťazila aj na tráve v Eastbourne v roku 2016), ale postavenie v rebríčku má lepšie jej 21-ročná súperka.

Kým Ostapenkovej pred Wimbledonom patrila 12. pozícia, Cibulková bola na 33. mieste.

Ostapenková je juniorská víťazka Wimbledonu z roku 2014 a na konte už má aj grandslamový titul medzi ženami. Vlani ovládla Roland Garros v Paríži.

Nestratila ešte ani set

Cibulková si zahrala vo štvrťfinále Wimbledonu aj v rokoch 2011 a 2016. Aktuálne hrá možno v životnej forme na tráve.

V úvodných štyroch zápasoch nepustila súperkám ani jeden set a musela len do jedného tajbrejku, ešte v úvodnom kole proti Francúzke Alizé Cornetovej.

Cestou do štvrťfinále vyradila zverenka Mateja Liptáka aj dve nasadené hráčky - domácu Johannu Kontovú (22.) a Belgičanku Elise Mertensovú (15.).

Dvadsaťdeväťročná Slovenka sa vyjadrila k najbližšej súperke Ostapenkovej, víťazke Roland Garros 2017, s rešpektom.

"Už vyhrala grandslamový turnaj a teda vie ako na to. Je nevyspytateľná, ale zdá sa, že tento turnaj ju zastihol dobre pripravenú. Jej hra je veľmi odvážna, páli to ako sa dá. Očakávam zápas plný agresívnych výmen a veľa víťazných úderov," uviedla Dominika Cibulková, ktorú citoval web Wimbledonu.

Ostapenková si proti Cibulkovej verí

video //www.youtube.com/embed/V2132eIQoUk

Ostapenková: Cibulkovej štýl by mi mal vyhovovať

"Moja najbližšia súperka má agresívny štýl hry, dobre sa pohybuje a má aj solídny forhend. Myslím si, že jej štýl by mi mal vyhovovať.

Budem sa však koncentrovať len na seba a svoju hru," povedala Jelena Ostapenková na adresu Cibulkovej.

"Hrali sme proti sebe už na tráve, ale bolo to už dávnejšie a toto bude úplne iný zápas. Nechcem nič predpovedať len to, že to bude ťažké a že sa už teším na stretnutie," dodala Ostapenková na svojej tlačovej konferencii po postupe do štvrťfinále.

V utorok bude na Wimbledone okrem Cibulkovej v hre aj slovenská juniorka Lenka Stará.

Osemnásťročná hráčka TC Empire Trnava sa predstaví v 2. kole dvojhry proti iba 14-ročnej Američanke Cori Gauffovej nasadenej ako tretej a spolu s Bieloruskou Viktoriou Kanapackou zabojuje aj v 1. kole štvorhry proti írsko-americkej dvojici Georgia Drummyová, Alexa Noelová (7.).