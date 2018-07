Na najlepší tenis potrebujem byť správne nastavená, vraví Cibulková

Slovenská tenistka vo Wimbledone vypadla vo štvrťfinále.

10. júl 2018 o 16:48 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Druhý rok po sebe si nezahrá slovenská tenistka v semifinále Wimbledonu. Dominika Cibulková nestačila na Lotyšku Jelenu Ostapenkovú. Vo štvrťfinále jej podľahla v dvoch setoch 5:7 a 4:6.

Tento rok je jedinou slovenskou hráčkou, ktorá si na grandslamovom turnaji zahrala v druhom týždni.

Na najlepší tenis musí byť nastavená

Cibulková hrala v prvých štyroch zápasoch vo Wimbledone skvelo. Výborne podávala a dokázala aj účinne returnovať.

K lepším výkonom akoby ju poháňal hnev z toho, že sa na turnaji nedostala medzi nasadené hráčky, hoci podľa postavenia v rebríčku na to mala právo.

Organizátori namiesto 33. hráčky sveta uprednostnili bývalú šampiónku Serenu Williamsovú. Cibulková sa bránila, že je to voči nej nespravodlivé.

Lenže práve tento moment akoby ju v predchádzajúcich zápasoch nakopol.

„Keď sa dokážem na zápas správne nastaviť, dokážem hrať svoj najlepší tenis,“ hovorila slovenská tenistka po víťazstve v osemfinále.

V minulosti trávnatý povrch až tak Cibulkovej nesedel. Tento rok vo Wimbledone ukázala presný opak a vravela, že práve tieto zápasy si obľúbila.

„Mám ich rada, pretože odskok loptičky je nízky. To môže byť v zápasoch moja výhoda,“ hovorila Cibulková.

„Teraz mám pocit, že aj keď hrám proti súperkám, ktoré skvele podávajú, dokážem sa dostať do výmeny a lepšie returnovať. Môže to byť tým, že loptičky tu nelietajú tak vysoko. Možno sa tu stretli viaceré detaily, a preto sa mi na tráve tak darí," hovorila ešte pred štvrťfinálovým súbojom.

Ostapenková: Dominika hrala výborne

V utorok proti Ostapenkovej však Cibulková nebola taká nebezpečná.

Hoci stále veľmi dobre podávala, horšie returnovala a zahrala len šesť víťazných úderov, kým súperka až 33. Ostapenková ju v zápase dokázala tvrdými údermi dostať pod tlak.

„Som veľmi spokojná so svojou hrou. Dominika hrala výborne, bol to ťažký zápas, ale bojovala som. Prvý set rozhodol o celom stretnutí. Získala som potom potrebné sebavedomie a už to išlo,“ hovorila Ostapenková v televíznom rozhovore.

Dvadsaťjedenročná Lotyška je vlaňajšou šampiónkou z Roland Garros. Do semifinále Wimbledonu postúpila prvý raz.

Jej súperkou bude bývalá svetová jednotka Angelique Kerberová.

Napriek vypadnutiu môže byť Cibulková s vystúpením vo Wimbledone spokojná. Dosiahla najlepší výsledok na grandslamovom turnaji za posledné dva roky a od pondelka bude opäť na pozícii najlepšej slovenskej tenistky.

Vo svetovom rebríčku sa posunie do prvej tridsiatky, keď preskočí vlaňajšiu wimbledonskú semifinalistku Magdalénu Rybárikovú.