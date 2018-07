Víťazný Gaviria: Som rád, že môžem súperiť so Saganom

Peter Sagan vybojoval vo štvrtej etape druhú priečku.

10. júl 2018 o 18:51 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Tri rovinaté etapy, dve víťazstvá. Najlepším šprintérom na Tour po prvých dňoch vládne mladík z Kolumbie. Fernando Gaviria má len 23 rokov a na Tour de France štartuje vlastne prvý raz. V rovinatých dojazdoch však víťazí.

„Má veľký potenciál a som si istý, že bude vyhrávať vo veľkom. Určite bude rýchlejší ako Kittel alebo Cavendish,“ predpovedal pred Tour športový riaditeľ tímu QuickStep Brian Holm.

„Dnes to bolo veľmi vydreté víťazstvo, ale v tejto etape sme naozaj chceli uspieť,“ vravel Gaviria pre Eurosport.

Vo štvrtej etape dosiahol na cieľovej rovinke rýchlosť 60,6 km/h.

Saganov náskok sa scvrkol

Ukazuje sa, že bývalý majster sveta v dráhovej cyklistike ešte môže potrápiť aj Petra Sgana v boji o zelený dres.

Slovenský cyklista mal vo štvrtej etape veľmi dobrý záver a dokázal sa v posledných metroch dostať pred Andrého Greipela.

Gaviriu však nepredbehol a obsadil druhú priečku. Všetkých troch cyklistov delilo v cieli len pár centimetrov. Sagan má v rovinatých dojazdoch na Tour tento rok obdivuhodnú bilanciu.

V šprinte ešte neskončil horšie ako druhý a jediný, kto ho dokázal zdolať je Gaviria.

„Peter je jeden z najlepších v pelotóne. Takže ma teší, že s ním môžem súperiť. Je to však náročné a viem, že v ďalších etapách budeme musieť makať ešte viac,“ hovoril Gaviria.

"Fernando je veľmi rýchly. Je mladší odo mňa a patrí k novej generácii. Bol majstrom sveta na dráhe a je to skvelý šprintér," hovoril o svojom súperovi Sagan pre francúzsky L´Equipe.

Gaviria v utorok výrazne ukrojil zo Saganovho náskoku v bodovacej súťaži. Kým pred etapou mal majster sveta náskok 26 bodov, v cieli už len štyri.

V stredu si v stredu znova oblečie zelený dres.

Sagan: Druhé miesto je lepšie ako tretie

„Dnes to bolo náročné. Možno keby som sa rozbiehal v šprinte za Andrém skončilo by to lepšie. Ale aj tak som vybojoval druhé miesto. To je lepšie ako byť tretí a mám radosť, že som udržal zelený dres,“ vravel Sagan pre Eurosport.

„Uvidíme v ďalších etapách, či urobí Gaviria nejakú chybu alebo ako sa vyvinie situácia v etapách, kde už budú aj kopce.“

Zatiaľ na Tour platí, že šprintéri zo staršej generácie vyšli úplne naprázdno a proti mladším sa im nedarí.

Marcel Kittel s Andrém Greipelom síce dokázali vybojovať tretiu priečku, no vzhľadom na ich ambície a úspechy z minulosti je to málo.

Sklamaný je určite aj Mark Cavendish. Najlepšie bol na 21. mieste. Pritom sa tento rok chcel priblížiť k rekordu Eddyho Merckxa v počte víťazných etáp (34).

Zatiaľ nevyzerá, že by mohol byť pre Gaviriu, či Sagana hrozbou, hoci má na konte už 30 víťazných etáp na Tour.

V celkovom poradí naďalej vedie Greg van Avermaet.

Obdivujú posledného

Hrdinom Tour je zatiaľ Lawson Craddock z tímu Education First. Dvadsaťšesťročný Američan štartuje na druhej Tour de France a po štyroch etapách je beznádejne posledný. I tak ho viacerí pretekári obdivujú a povzbudzujú.

Craddock mal nešťastný pád už v prvej etape. Skončilo to ľahšou fraktúrou lopatky a veľkým šrámom nad ľavým okom.

Americký cyklista však napriek zraneniu stále pokračuje v pretekoch. V pondelok dokonca v tímovej časovke pomáhal kolegom a párkrát potiahol na špici.

„Patrí mu môj obdiv vzhľadom na to, ako skvelo v časovke jazdil,“ hovoril Rigoberto Urán pre cyclingnews.

„Toto si ako líder cením najviac. Ak váš kolega dokončí etapu so zlomnou lopatkou, tak si to musíte vážiť,“ dodáva Urán, ktorý obhajuje na Tour druhú priečku.

Odmieta sa vzdať

Craddock sa odmieta vzdať, podľa neho to patrí k profesionalite v cyklistike.

„Nechcete to len tak nechať, pretože za tým všetkým je veľmi veľa úsilia a odriekania. Stále máte pocit, že musíte ísť ďalej,“ hovoril Craddock. Rameno mu fyzioterapeut otejpoval.

Vďaka zvýšenej pozornosti médií sa rozhodol, že pomôže vyzbierať peniaze na poškodený velodróm v Houstone.

Za každú dokončenú etapu sám daruje 100 dolárov a motivuje fanúšikov, aby tak urobili aj oni.

Stredajšia piata etapa patrí v tohtoročnej Tour medzi tie, ktoré profilom Petrovi Saganovi pasujú najviac. Etapa s cieľom v Quimperi má viacero kratších stúpaní.

Posledný kilometer má 5-percentný sklon, čo je priestor na rýchly finiš.

V Quimperi bol cieľ Tour naposledy v roku 2004. Vtedy tu vyhral Thor Hushovd.