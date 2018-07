Rozdiel bol v centimetroch, Francúzi zavraždili belgický futbal, reagujú médiá

Ako reagovali vo Francúzsku, Belgicku či Rusku?

11. júl 2018 o 7:45 (aktualizované 11. júl 2018 o 8:57) SITA, TASR

Oslávte Svetový pohár FIFA s Hyundai Go! >>

PETROHRAD. Ohlasy médií na prvé semifinále MS vo futbale 2018 Francúzsko - Belgicko (1:0), ktoré sa hralo v ruskom Petrohrade.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Francúzsko

Le Figaro: "Hrdinstvo proti Belgicku. Les Bleus môžu ďalej snívať o druhej hviezde pre majstrov sveta."

L'Equipe: "S hlavami vo hviezdach! Nezastaviteľní! Les Bleus sú vo finále po jednom góle a kontrolovanom druhom polčase proti Belgičanom. Tí však pripravili ťažké časy Francúzom.

V tvrdom boji však mala posledné slovo francúzska obrana. Hazard bol miestami nezastaviteľný, ale Lukaku zovretý v kliešťach neexistoval."

Libération: "Už sa nevieme dočkať nedele!"

La Parisien: "Sme vo finále! Po 96 minútach ľúteho boja stačil jeden gól Umititiho po rohovom kope. Semifinále s Belgickom však bolo hodné oveľa viac ako tento víťazný gól."

Midi Libre: "Formida Bleus čiže Impozantní Le Bleus."

Le Monde: "Na brehu Nevy monštruózni Les Bleus do svojho tretieho finále. V nedeľu sa Francúzi pokúsia pridať na svoj dres druhú hviezdičku. Na konci zápasu Kylian Mbappé a spol. dlho ležali na trávniku grandiózneho štadióna Krestovskij, ako keby nechceli uveriť tomu, čo sa stalo."

Belgicko

Prečítajte si tiež: Francúzi hrali antifutbal a arbiter im dovolil zdržiavať, čertil sa Belgičan

Sporza: "Francúzi si nás uvarili a vzali nám sen o titule majstra sveta. Ten európsky o dva roky je však pre týchto Rode Duivels reálny."

Le Soir: "Červení diabli, boli ste tak blízko, aby ste zmenili svoj futbalový osud. Nabudúce to už musí vyjsť."

Het Laatste Nieuws: "Och, ako to len bolí! Červení diabli nevyužili ďalšiu šancu na vstup do histórie a v sobotu si zahrajú o 3. miesto."

De Standaard: "Belgicko hralo, ale Francúzsko vyhralo"

Španielsko

As: "Umtiti otvoril bránu do finále. Jeho hlavička rozhodla vyrovnanú partiu. Superzápas bez odmeny pre Hazarda, hviezdne chvíle pre Griezmanna a Mbappého. Belgicko bojovalo až do konca."

Marca: "Francúzsko má najlepšiu obranu na svete a už je vo veľkom finále."

Taliansko

Corriere dello Sport: "Francúzsko doletelo do finále. Umtiti priviedol Belgičanov k plaču. Hlavička obrancu rozhodla semifinále v Petrohrade."

Tuttosport: "Umtiti daroval Deschampsovi finále. Belgičania od MS 1994 nedostali žiadny gól z rohového kopu, séria sa pre červených diablov skončila v najhoršom možnom momente."

Nemecko

Kicker: "Diablov zničil diabolský chlapík Lloris! Francúzsko do finále. Chceli tam po prvý raz v histórii aj Belgičania, ale buď stroskotali na lišiakovi Llorisovi alebo ich ofenzíva nebola dostatočne precízna."

Anglicko

Daily Mail: "Les Beautiful Game! Francúzi už sú vo finále. Pridajú sa k nim v nedeľu aj Angličania?"

The Guardian: "Belgičania sa musia pýtať, či niekedy ešte príde čas ich 'zlatej generácie'."

video //www.youtube.com/embed/ntQsMSuEbyg

Rusko

Sport-Express: "Francúzi zavraždili belgický futbal. Zaslúžia si postup do finále, lebo zdolali najlepšie mužstvo tohto svetového šampionátu. Sú atletickí, disciplinovaní a takticky gramotní a v tom všetkom sú najlepší.

Poradili si s hravou Argentínou s Messim, s uruguajským guru Tabárezom a teraz aj s miláčikmi publika Belgičanmi. Tí odchádzajú bez ďalšieho veľkého víťazstva, ktoré by si tím s toľkým talentom tak zaslúžil.

Avšak, ak by sa všetko meralo iba podľa talentu, zakaždým by vyhrala Brazília a potom by sme sa všetci hrozne nudili."

Česko

Sport: "Rozdiel bol iba v centimetroch, vravia Belgičania. Finále musíme vyhrať, tvrdí francúzsky tréner."

Nova Sport: "Francúzsko je vo finále. Rozbehnuté Belgicko zostrelil stopér Umtiti."

Lidovky: "Belgicko v slzách. Francúzsko poslal do finále Umtiti."