AC Miláno má po roku nového vlastníka, do klubu by sa mohol vrátiť legendárny Maldini

Majitelia chcú zaistiť finančnú stabilitu.

11. júl 2018 o 15:10 SITA

MILÁNO. Taliansky futbalový klub AC Miláno má po roku znovu nového väčšinového vlastníka, tentoraz je ním americká spoločnosť Elliott Management Corporation.

Vlani účastníka Serie A odkúpil čínsky podnikateľ Jung-chung Li od dlhoročného majiteľa Silvia Berlusconiho za pomoci práve Elliott Management.

Čínsky biznismen však nedokázal splácať svoje záväzky voči americkej korporácii.

Predajú klub ďalej?

Portál goal.com informuje o dlhu v hodnote 32 miliónov eur. Elliott Management pod vedením Paula Singera následne podnikol právne kroky a v utorok vyhlásil, že prevzal úplnú kontrolu nad AC Miláno.

Hlavným cieľom nových vlastníkov je stabilizovať klub po finančnej stránke, Elliott na to chce požiť 50 miliónov eur z vlastných zdrojov.

“ Finančná podpora a stabilita sú nevyhnutnými predpokladmi pre úspech na ihrisku a zážitok pre fanúšikov po celom svete. Čaká nás výzva vrátiť klub medzi európsku elitu, kam právom patrí. „ Paul Singer

V talianskych médiách sa hovorí aj o tom, že aktuálni vlastníci budú chcieť predať klub ďalej. O to sa údajne pokúsil aj Jung-chung Li, keď si uvedomil, že o AC Miláno môže prísť, ale nestihol to.

"Po prevzatí kontroly nad AC Miláno je vízia spoločnosti Elliott veľmi jednoduchá: zabezpečiť finančnú stabilitu a utvoriť fungujúci manažment, utvoriť dlhodobo úspešný klub so zameraním sa na základné princípy a dobré financovanie. Chceme utvoriť dlhodobo udržateľný prevádzkový model, ktorý bude rešpektovať predpisy UEFA finančného fair-play," uviedli zástupcovia Elliott Management v oficiálnom vyhlásení.

"V prvom rade plánujeme vložiť do klubu 50 miliónov eur z vlastného kapitálu a neskôr chceme investovať ďalšie financie na pokračovanie transformácie AC Miláno," píše sa vo vyhlásení.

"Finančná podpora a stabilita sú nevyhnutnými predpokladmi pre úspech na ihrisku a zážitok pre fanúšikov po celom svete. Čaká nás výzva vrátiť klub medzi európsku elitu, kam právom patrí," povedal Singer.

V hre je návrat Maldiniho

Talianske médiá informovali, že Elliott Management nechce urobiť zmenu na trénerskej pozícii a teda koučom AC Miláno bude naďalej Gennaro Gattuso.

Naopak, ohrozené je pokračovanie riaditeľov Marca Fassoneho a Massimiliana Mirabelliho.

Prečítajte si tiež: UEFA vylúčila AC Miláno z Európskej ligy

Do klubu by sa po dlhom čase mohol vrátiť legendárny obranca Paolo Maldini a mal by zastávať dôležitú pozíciu v technickej oblasti.

Noví majitelia budú zastupovať AC Miláno na vyšetrovaná, kde sa pokúsia vybojovať návrat Milánčanov do Európskej ligy.

Európska futbalová únia (UEFA) potrestala AC Miláno zákazom štartu na jeden rok v európskych súťažiach za porušenie finančného fair play.

Ak predsa len osemnásťnásobný taliansky majster dostane šancu hrať v Európskej lige, noví vlastníci sú pripravení investovať 150 miliónov eur.