VIDEO - Peter Sagan vyhral piatu etapu na Tour de France 2018 - priebeh etapy

Prečítajte si stručný priebeh piatej etapy na Tour de France 2018.

11. júl 2018 o 17:45 (aktualizované 11. júl 2018 o 18:05) SME.sk a TASR

Tour de France 2018 - výsledky:

5. etapa (Lorient - Quimper, 204,5 km):

1. Peter Sagan Slovensko Bora-Hansgrohe 4:48:06 h 2. Sonny Colbrelli Taliansko Bahrain-Merida +0 4. Alejandro Valverde Španielsko Movistar +0 5. Julian Alaphilippe Francúzsko Quick-Step Floors +0 6. Daniel Martin Írsko UAE-Team Emirates +0 7. Greg van Avermaet Belgicko BMC Racing +0 8. Sören Kragh Andersen Dánsko Sunweb +0 9. Andrea Pasqualon Taliansko Wanty-Group +0 10. Vincenzo Nibali Taliansko Bahrain Merida +0

Tour de France 2018 - 5. etapa - Priebeh etapy

Stredajšia trasa v Bretónsku bola rozdelená na dve časti, prvá mala prevažne rovinatý charakter, na tej druhej musel pelotón prekonať viacero stúpaní z toho päť kategorizovaných.

Prvé dve 4. kategórie - Côte de Kaliforn a Côte de Trimen a ďalšie tri tretej Côte de la Roche du Feu (1,9 km, 6,6%), Côte de Menez Quelerc'h (3 km, 6,2%) a Côte de la montagne de Locronan (2,2 km, 5,9%).

Záverečný finiš bol taktiež do kopca a v úzkych uličkách, čo vyhovovalo najmä klasikárom vrátane Sagana.

Na štarte chýbali Belgičan Tiesj Benoot (Lotto Soudal), ktorý si pri utorkovom páde vykĺbil rameno, narazil rebrá a utrpel rezné poranenia tváre, deviaty jazdec priebežného poradia Austrálčan a minuloročný víťaz bodovacej súťaže Michael Matthews (Sunweb), zápasiaci s horúčkou a domáci Axel Domont (Ag2R) kvôli zlomenej kľúčnej kosti.

Krátko po štarte navyše prišlo k pádu a odstúpiť musel aj Chorvát Robert Kišerlovski z Kaťuše.

Medzitým sa do úniku dostala sedmička Chavanel, Calmejane (obaja Direct Energie), De Buyst (Lotto Soudal), Vermote (Dimension Data), Skujinš (Trek-Segafredo), Gesbert (Fortuneo-Samsic) a Edet (Cofidis).

Prečítajte si tiež: Sagan vyhral piatu etapu, opäť porazil Colbrelliho

Po 80 km mali na čele náskok niečo cez päť minút. Onedlho prišla rýchlostná prémia v Roudouallec, ktorú vyhral Chavanel (20 b), v špurte balíka bol prvý Gaviria (8 b), hneď za ním Sagan (7 b) a Kristoff (6 b).

Potom zaútočil Chavanel, ktorý získal štyri body na prvých troch vrchárskych prémiách.

Pred stúpaním Côte de Menez Quelerc'h jazdila na čele štvorica s náskokom 1:30 na pelotón, z úniku vypadli Vermote, De Buyst a Gesbert.

Postupne ostali na čele už len Calmejane, Edet a Skujinš. Posledný menovaný pozbieral štyri body na ďalších dvoch kopcoch a získal bodkovaný dres.

Náskok úniku sa skončil pred bonusovým bodom 12 km pred cieľom. Tri sekundy nakoniec získal Alaphilippe, dve Van Avermaet a jednu Calmejane.

To už z pelotónu vypadlo okolo 30 jazdcov, medzi prvými boli najmä klasickí špurtéri ako Greipel, Cavendish, Kittel či Groenewegen. Na čele pelotónu išli tímy s jazdcami na celkové poradie a favoriti na etapový triumf aj so Saganom.

Na záverečných 10 km to skúsil sólovo Estónec Taaramäe, ale nemal nárok na úspech. O víťazovi sa rozhodlo až v záverečných metroch.

Gilbertov útok nevyšiel, potom to skúsil van Avermaet, ale v závere si to rozdali Sagan s Colbrellim a úspešnejší bol Slovák.

Vo štvrtok je na programe 6. etapa so štyrmi stúpaniami 3. a 4. kategórie z mesta Brest s cieľom do kopca na Mur-de-Bretagne dlhá 181 km, ktorá by mala vyhovovať opäť klasikárom.