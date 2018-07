Sagan vyrovnal skóre s Gaviriom, Zabela obral o jeden z rekordov

Tour de France je šou dvoch mužov.

11. júl 2018 o 18:35 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Musel vyčkávať a byť opatrný, aby svojich rivalov nepodcenil. Keď sa vśak oprel do pedálov, súperi ostali za ním.

V cieli sa Peter Sagan oboma päsťami udieral do hrude. Slovenský cyklista vyhral na Tour de France celkovo už desať etáp.

„Ale dnes som mal aj veľké šťastie, pretože Colbrelli sa ku mne rýchlo blížil,“ hovoril Sagan v prvom rozhovore pre Eurosport.

V piatej etape skvelo zvládol záverečné stúpanie. So šprintom sa neunáhlil.

Sagan ďakoval tímovým kolegom ale aj rivalovi z BMC Gregovi van Avermaetovi.

„Pred cieľom sa rozbehol príliš skoro, a tým vlastne pomohol mne a Colbrellimu dobre rozbehnúť šprint. za to mu patrí veľká vďaka,“ vravel Sagan.

Napriek tomu, že bol záver etapy v miernom kopci, dosiahol na cieľovej rovinke Sagan rýchlosť 51,4 km/h.

„To je proste Peter. On by vyhrával snáď aj so zatvorenými očami. Toto bol jeho najlepší výkon na Tour,“ tešil sa Saganov tréner Patxi Vila.

"S Colbrellim som sa cez etapu bavil a som mu vravel, aby mi nepripravil žiadne prekvapenie. On ma potom prosil, či by som ho nenechal vyhrať aspoň jednu etapu," opisoval majster sveta pre oficiálnu stránku Tour.

"Som mu povedal, ž eto zas nie, ale ak sa bude ďalej snažiť. jedného dňa sa mu to istotne podarí."

Sagan: Gaviria 2:2

Tohtoročná Tour je zatiaľ šou dvoch mužov. Etapové víťazstvá si s výnimkou časovky podelili medzi sebou Fernando Gaviria a Peter Sagan. Skóre je vzácne vyrovnané 2:2.

Jedna vec je však veľmi prekvapivá.

Nik iný ich nedokázal predbehnúť. Súperi sa márne snažia zdolať ich.