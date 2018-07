Boli sme ako hladné levy a stal sa zázrak, tvrdil hrdina Chorvátska

Futbalisti Chorvátska v semifinále svetového šampionátu zdolali Anglicko.

12. júl 2018 o 6:23 Pavol Spál

BRATISLAVA. V návale obrovskej radosti futbalisti Chorvátska nechtiac zvalili na zem jedného z fotografov stojaceho za bránkou. Takmer ho udusili.

Vzápätí sa mu ospravedlňovali, bozkávali ho či tľapkali po pleci.

Taký nával radosti vyvolal rozhodujúci gól Maria Mandžukiča. Futbalisti Chorvátska zdolali v semifinále majstrovstiev sveta Anglicko 2:1 po predĺžení.

Prvýkrát v histórii si zahrajú finále MS. Chorvátsko tak prekonalo doteraz najlepší výsledok z roku 1998, keď získalo bronz.

„Je to neuveriteľné, ešte si neuvedomujeme, čo sme dokázali. Nie je to dielo zázraku, zaslúžili sme si to.

Iba veľké mužstvá dokážu otočiť nepriaznivý vývoj. Rovnako budeme bojovať aj vo finále,“ vravel Mandžukič pre fifa.com.