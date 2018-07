Grendel o zradnom víťazstve: V Mostare sa pokúsime streliť gól

Trnava zdolala Mostar v úvodnom zápase 1:0.

12. júl 2018 o 10:26 TASR

TRNAVA. Víťazstvo 1:0 dáva futbalistom Spartaka Trnava solídne vyhliadky na postup do 2. kola kvalifikácie Ligy majstrov 2018/2019, budúcotýždňová odveta na pôde Zrinjski Mostar však bude ešte poriadne horúca.

Stredopoliar Erik Grendel uviedol, že ísť do Bosny a Hercegoviny s remízovým zámerom by pre Trnavu mohla byť cesta do pekla.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Grendel: Zachovali sme chladnú hlavu

"Jedna-nula je dobrý výsledok, ale zároveň zradný. Nesmieme ísť do Mostaru hrať na 0:0, ale naopak, snažiť sa byť aktívni a pokúsiť sa streliť gól.

Tým by stúpli naše šance na postup," vyhlásil Grendel po stredajšom úvodnom zápase 1. kola kvalifikácie LM, v ktorom Spartak pred prázdnymi tribúnami zvíťazil najtesnejším rozdielom po góle Erika Jirku zo 79. minúty.

Prečítajte si tiež: Čitatelia SME rozhodli. Postúpi podľa nich Trnava do druhého predkola?

Grendel prišiel do Trnavy len pred pár týždňami z Górnika Zabrze a s kolektívom sa postupne zžíva. Hoci mal pred zápasom zdravotné problémy, no zotavil sa a patril k najaktívnejším na ihrisku.

"Chlapci mi to uľahčili tým, ako ma medzi seba prijali. Dôležité bolo dnes pre nás víťazstvo, nie pekná hra.

Dlho bol stav nerozhodný, ale netŕpli sme, zachovali sme si chladnú hlavu. Napokon sme sa dočkali, po krásnom pase Radiča (Jakub Rada - pozn.) dal Erik Jirka pekný gól."

Atmosféra bez divákov

Duel na Štadióne Antona Malatinského sa hral v komornej atmosfére bez divákov pre trest od Európskej futbalovej únie (UEFA).

Grendel ich absenciu vnímal, ale zbytočne situáciu nedramatizoval.

"Nebolo to bohviečo, ale už v generálke proti Ostrave nebolo na tribúnach veľa ľudí a tak sme na to boli pripravení.

Možno by s fanúšikmi náš tlak a celkovo výkon bol lepší, ale nič s tým nenarobíme."

Búrlivé prostredie v odvete

V odvete pravdepodobne čakajú na Spartak neznesiteľná horúčava, búrlivé prostredie, hrboľatý trávnik a možno aj ďalšie nefutbalové veci.

Výprava Slovana Bratislava ich pocítila na vlastnej koži pred deviatimi rokmi, keď sa jej čakanie na odlet natiahlo na takmer päť hodín.

"Letisko v Mostare nepotvrdilo leteckej spoločnosti termín na pristátie a preto prišlo k meškaniu," uviedol vtedajší hovorca Slovana Martin Urmanič.

Následne po tréningu v dejisku pridal svoje dojmy útočník Jakub Sylvestr.

video //www.youtube.com/embed/SdpsIVUxVrs

"Trénovalo sa nám dobre, akurát bolo strašne dusno. Štadión je dosť nevľúdny, také komunistické monštrum," povedal vtedy pre TASR.

Odveta Mostar - Trnava je na programe v stredu 18. júla o 19.00 h na Štadióne pod Bijelim Brijegom.

Víťaza čaká konfrontácia s úspešnejším z dvojice Cork City - Legia Varšava (prvý zápas 0:1).