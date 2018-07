Chce reštartovať kariéru. Dospel som, tvrdí Réway

Slovenský hokejista by sa rád zbavil aj nálepky problémového hráča.

12. júl 2018 o 11:13 TASR

HRADEC KRÁLOVÉ. Slovenský hokejista Martin Réway sa po prestupe do Hradca Králové poctivo pripravuje na novú sezónu.

Namiesto dovolenky trávi čas v posilňovni a naberá kondíciu.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Plán je vopred daný

Réway sa chce čo najskôr dostať na úroveň, ktorú mal počas pôsobenia v pražskej Sparte v sezónach 2014 až 2016.

Prečítajte si tiež: Réwayova zmluva? Ak poruší životosprávu, klub ho vyhodí

"Od začiatku robím v Hradci všetko podľa plánu, ktorý mám vopred daný. Niektoré veci som absolvoval už aj s tímom, niektoré, najmä kondičné, zatiaľ riešim zvlášť.

Mám totiž viac restov ako ostatní. Viem, že to potrebujem najviac. Bol som iba na predĺženom víkende na Slovensku," uviedol pre idnes.cz.

Slovenský hokejista dostal po vlaňajšej sezóne, ktorú strávil v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) v drese Slovana Bratislava, niekoľko ponúk.

Réway: Ide o reštart kariéry

Boli z Rakúska a Nemecka, najmä tú druhú aj zvažoval:

"Nemecko som vážnejšie zvažoval, chcel som vedieť, ako to tam chodí. Ale napokon som sa rozhodol, že zostanem doma a poriadne sa pripravím na nový ročník.

Prijal som ponuku Hradca, v mojom prípade ide o reštart kariéry. Buď sa tu presadím, alebo nie. Uvidíme na ľade."

Réway by si v novom pôsobisku mohol zvyknúť rýchlo, pomôcť by mu k tomu malo aj niekoľko slovenských spoluhráčov.

V Hradci budú spolu s ním hrať Dominik Graňák, Juraj Bezúch, Michal Hlinka a Matej Paulovič.

Nálepka problémového hráča

"Česko som si vybral preto, lebo je tu kvalitná liga, ktorá má cveng aj v Amerike. Poznám viacero chalanov a sme zaujímavý tým, že je tu pomaly viac Slovákov ako Čechov."

Prečítajte si tiež: Réwaya už v Slovane nechcú. Nevylučuje, že bude hrať v Tipsport lige

Kreatívny útočník chce v Čechách presvedčiť ľudí o svojich kvalitách, ale rád by sa zbavil aj nálepky problémového hráča.

"Neviem, prečo sa to hovorí. Je pravda, že sme počas pôsobenia v Sparte chodili s chalanmi von, keď sa vyhrávalo. Možno to nebolo správne, ale je to za mnou.

V Hradci to mám riešené v zmluve a rešpektujem to. Verím, že dokážem byť platný aj mimo ľadu. Dospel som," uzavrel 23-ročný útočník.