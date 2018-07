Pitný režim na Tour? Jeho dôležitosť ukázal aj Saganov prípad

Pitný režim cyklistov nebol vždy príkladný.

12. júl 2018 o 16:54 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Predstavte si jedenásť litrov horúcej čokolády, štyri litre čaju, kilo a pol ryžového pudingu a k tomu fľašu šampanského.

Nie je toho vôbec málo. Zjedli by ste to za jeden deň?

Henri Cornet to všetko zjedol a vypil v roku 1904 počas jednej etapy na Tour de France (zdroj: The Sience of the Tour de France).

Pitný režim bol pre cyklistov zvlášť dôležitý. V minulosti trvali etapy aj 16 až 20 hodín.

Cyklisti však často dávali prednosť alkoholu. Pilo sa víno, pivo aj šampanské.

Vypil fľašu a hodinu zvracal

Francois Faber, prvý víťaz slávnej Tour, zvykol piť počas pretekov silné červené víno, prípadne šampanské zmiešané s kávou.

V roku 1909 rozhodla o víťazovi Tour fľaša vína. Paul Duboc patril medzi favoritov a po deviatej etape viedol. V nasledujúcej mu však prišlo ukrutne zle od žalúdka.

“ Samozrejme, že som alkohol pil. Ale len v posledných tridsiatich kilometroch. „ Freddy Maertens, bývalý majster sveta

Nebol schopný pokračovať, zliezol z bicykla. Pri ceste dlho zvracal.

„Niekto ma chcel otráviť. Muselo to byť vo fľaši s vínom,“ hneval sa Duboc.

Fľašu mu podal jeden z pomocníkov jeho súpera. Lekárska pomoc vtedy nebola povolená.

Podnapitý Duboc vraj hodinu dávil, kým sa mu podarilo horko-ťažko nasadnúť na bicykel a pokračovať.

Nabral však stratu a napokon skončil druhý. Hoci sa na Tour vrátil, nikdy ju nevyhral.

Simpson vypil aj poľ fľaše brandy

Alkohol bol pre cyklistov samozrejmosťou. Pili ho domestici aj víťazi a v pelotóne bol rozšírený ešte v šesťdesiatych rokoch. A neplatilo to len o Tour de France.

Československý cyklista Vlastimil Ružička mával vo fľaši čaj s rumom. Raz na súťaži si nápoj od neho vraj vehementne pýtal jeden z vysmädnutých Belgičanov.