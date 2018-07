V Trabzonspore to nebolo ono. Vitesse ma sledovalo tri roky, tvrdí Bero

Slovenský futbalista mieri do Holandska.

13. júl 2018 o 12:40 SITA

TRENČÍN. Slovenský futbalový reprezentant Matúš Bero zamieril v letnom prestupovom období z Trabzonsporu do holandského klubu Vitesse Arnhem.

Priznal, že zmenu už potreboval, keďže v ostatnom období nedostal v Turecku veľa príležitostí.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Bero: V Trabzonspore to nebolo ono

Záujemcov o služby 22-ročného ofenzívneho stredopoliara bolo viac, napokon pred ponukou Sparty Praha uprednostnil účastníka holandskej Eredivisie.

Prečítajte si tiež: Jeho nový klub mal zaňho zaplatiť milión eur. Bero prestúpil z Turecka do Holandska

"V Trabzonspore to nebolo ono. Nehral som veľa a keď ma už tréner postavil, hral som na krídle, kde sa mi príliš nedarilo.

Od začiatku prestupového obdobia boli v hre o mňa dva kluby, nakoniec som sa rozhodol pre Vitesse.

Najdôležitejšie je to, že som spravil krok von z Trabzonsporu a môžem znovu napredovať," uviedol Bero pre denník Šport.

V českom klube mohol obnoviť spoluprácu s trénerom, s ktorým sa dobre pozná.

Bera sledovali už tri roky

"Spartu trénuje Pavel Hapal, ktorý viedol našu reprezentáciu do 21 rokov a máme spolu výborný vzťah.

Práve on bol pre mňa veľké lákadlo skúsiť to možno aj v Sparte. Napokon som sa však rozhodol pre Vitesse," ozrejmil rodák z Ilavy.

"Pre mňa bolo najdôležitejšie, aby som šiel do klubu, ktorý ma dobre poznal a naozaj chcel.

Jeho zástupcovia ma pozorne sledovali už tri roky, nebolo to prvoplánové rozhodnutie.

Samozrejme viem, že Vitesse ešte nemá titul, ale čo má prísť, príde. Teraz sa sústredíme na ligu, v ktorej naposledy skončilo Vitesse na šiestom mieste a postúpilo do 2. predkola Európskej ligy," dodal.

Holandská liga je ofenzívna

Vitesse vedie skúsený ruský tréner Leonid Sluckij, ktorý v minulosti stál na čele ruského národného tímu či CSKA Moskva.

Prečítajte si tiež: V Trabzone skončil aj Hubočan: Spôsob, akým mi to oznámili, bol zvláštny

Krátko koučoval napríklad i anglický Hull City.

"Tréner plynulo hovorí po anglicky. Rozprávali sme sa o tom, aké má očakávania, aký štýl chce hrať. Mám z neho výborný dojem, je veľmi vtipný, zakaždým utrúsi nejakú poznámku.

Vie, čo očakáva od mužstva aj od jednotlivcov. Holandská liga je ofenzívna. Aj odo mňa sa čakajú góly a asistencie, mal by som hrávať na mojom obľúbenom poste pod hrotovým útočníkom," odhalil ďalšie pozitívum nového angažmánu Bero.

Hrával tam aj Zeman

Za Vitesse už nastúpil v dvoch prípravných stretnutiach, stále však presne nevie, čo ho v najbližších mesiacoch čaká.

"V oboch prípadoch som hral druhé polčasy. S mužstvom som len krátko, absolvoval som iba niekoľko tréningov.

Zatiaľ je skoro robiť nejaké závery, vyzerá to však, že by sme mali hrať útočne," uzavrel niekdajší hráč AS Trenčín.

Vo Vitesse Arnhem v minulosti hrával aj niekdajší slovenský reprezentačný obranca Marián Zeman, v roku 1997 tam prestúpil taktiež z Turecka - z Istanbulsporu.