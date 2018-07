Dôsledky Froomovho prípadu? Rodičia dávajú deťom lieky na astmu, hoci ju nemajú

Hinault kritizuje rozhodnutie UCI a WADA.

13. júl 2018 o 15:56 SITA

PARÍŽ. Britský cyklista Christopher Froome musí mať veľkú mentálnu silu, aby vzdoroval všetkým ľuďom, ktorí ho nechcú na Tour de France 2018.

Aj takto sa vyslovil legendárny Francúz Bernard HInault, ktorý pred mesiacom vyzýval jazdcov v pelotóne na štrajk v súvislosti s možnou účasťou Frooma na slávnej Tour.

UCI a WADA si neuvedomujú dôsledky

Medzinárodná cyklistická únia (UCI) napokon povolila lídrovi tímu Sky štart na 105. ročníku slávnych pretekov s odôvodnením, že jeho salbutamolový prípad uzavrela ako bezdôvodný.

Inými slovami, v jeho prípade na vlaňajšej Vuelte nedošlo k porušeniu antidopingových pravidiel, hoci namerané hodnoty salbutamolu, spreju proti astme, u neho dvojnásobne presiahli povolenú hranicu.

Dvojnásobne namerané množstvo oproti normálu v tíme Sky vysvetľovali zmenenou reakciou tela na salbutamol, ktorá sa mení od človeka k človeku aj na základe environmentálnych faktorov, akým je napríklad dehydratácia organizmu.

"Froomovi želám všetko dobré, aby bol dostatočne silný. Musí byť, keď má čeliť ľuďom, ktorí na neho bučia," vyhlásil Bernard Hinault pre francúzsky portál Sport24, cituje ho aj Cyclingnews.

Päťnásobný šampión Tour Hinault tvrdí, že UCI a WADA si povolením účasti Frooma na Tour de France zrejme neuvedomujú dôsledky, ktoré sú s tým spojené.

"Umožnili mu štart a teraz musia riešiť prípadné problémy, ktoré z toho vzniknú. Stretol som sa s mládežníckym trénerom cyklistiky a ten mi vravel, že rodičia pred pretekmi podávajú svojim deťom inhalátor na liečbu astmy Ventolin, hoci tie deti astmu nemajú. Tak to chodí, keď sa kopíruje to, čo robia hviezdy," uviedol príklad Hinault.

Bernard Hinault. (zdroj: SITA/AP)

Hinault: Za našich čias to bola väčšia zábava

Víťaz Tour z rokov 1978, 1979, 1981, 1982 a 1985 sa posťažoval aj na charakter pretekov, aké sa dnes jazdia.

"Jazdci neustále brzdia, čaká sa na rozhodnutie do posledného kopca. Nejazdí sa s intuíciou, ale výsostne takticky. Za našich čias to bolo tak, že ak mal niekto šancu odpútať sa od ostatných, využil ju. Bola to väčšia zábava," myslí si Hinault.

"Aj dnes platí, že vyhráva najlepší jazdec, teda taký, ktorý je dobrý v kopcoch aj časovkách. Chýba mi však radosť z toho, keď sa ide do šprintu na etapu či získania časových bonusov. Tiež absentuje moment prekvapenia, čiže situácie, keď sa nečakane vpredu zjaví niekto v momente, keď sa to neočakáva," uzavrel Hinault.