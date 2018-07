Anderson je prvým finalistom Wimbledonu, rozhodujúci set vyhral pomerom 26:24

Hráči strávili na kurte viac ako 6,5 hodiny.

13. júl 2018

WIMBLEDON. Juhoafrický tenista Kevin Anderson sa stal prvým finalistom mužskej dvojhry vo Wimbledone.

V najdlhšom semifinále v histórii tretieho grandslamového turnaja roka, ktoré trvalo 6 hodín a 36 minút, zdolal ako nasadená osmička Američana Johna Jsnera (9.) po päťsetovej bitke 7:6 (5), 6:7 (5), 6:7 (9), 6:4, 26:24.

Tridsaťdvaročný Anderson a o rok starší Isner odohrali dvanásty vzájomný zápas, Anderson si pripísal štvrté víťazstvo.

Anderson zahral 118 víťazných úderov popri iba 24 nevynútených chybách, jeho súper mal bilanciu 129:59. Víťaz si pomohol 49 esami, jeho súper ich mal na konte 53.

V nedeľu od 15.00 bude bojovať o svoj prvý grandslamový titul proti víťazovi súboja medzi Španielom Rafaelom Nadalom a Srbom Novakom Djokovičom.

Isner hral pred ôsmimi rokmi 11-hodinový zápas

Pre Andersona to bude druhé grandslamové finále v kariére, vlani na US Open prehral s Nadalom v troch setoch.

"Naozaj neviem, čo mám povedať, som emočne úplne vycucaný. Bolo to fyzicky extrémne náročné stretnutie. Mám zmiešané pocity, zaslúžená by bola remíza. Jeden z nás však musel vyhrať," vravel Anderson po stretnutí.

"Je mi ľúto Johna, je to skvelý chlapík a dnes hral vynikajúco. V piatom sete nám obom ubúdali sily, možno by mali organizátori zvážiť, či by sa v rozhodujúcom dejstve nemal hrať tajbrejk," pokračoval.

Wimbledon 2018 - semifinále: Kevin Anderson (8-JAR) - John Isner (9-USA) 7:6 (5), 6:7 (5), 6:7 (9), 6:4, 26:24.

"Pokiaľ ide o môj úder ľavou rukou za stavu 24:24, naučili ma ho otec s dedkom. Bol mimoriadne dôležitý, aj vďaka nemu som si vypracoval náskok 40:0 a prelomil Johnovo podanie. Dúfam, že do nedele stihnem zregenerovať," doplnil.

O doposiaľ najdlhší wimbledonský semifinálový zápasu sa v roku 2013 postarali Djokovič a Argentínčan Juan Martin del Potro, ich päťsetový maratón trval 4 hodiny a 44 minút.

Isner bol v júni 2010 vo Wimbledone aktérom najdlhšieho tenisového zápasu v histórii.

Jeho duel prvého kola proti Francúzovi Nicolasovi Mahutovi trval celkovo 11 hodín a 5 minút, piaty set vyhral Američan 70:68.

VIDEO: Andersonov úder ľavačkou vo veľmi dôležitom momente:

V piatom sete mal miernu výhodu Isner

Isner začal duel dvoch delovo podávajúcich hráčov lepšie a za stavu 1:1 mal k dispozícii tri brejkbaly, Anderson ich však odvrátil a o osude prvého setu rozhodol tajbrejk, ktorý sa stal korisťou Juhoafričana.

Aj v druhom sete si obaja tenisti držali servis a tak opäť prišla na rad skrátená hra. V tajbrejku mal tentorkát navrch Američan, ktorý si rýchlo vybudoval náskok 5:0.

V treťom sete Anderson za stavu 4:3 ukončil Isnerovu wimbledonskú sériu 107 víťazných gemov na podaní. Isner však kontroval rebrejkom, následne vyrovnal na 5:5 a v dramatickej tajbrejkovej koncovke slávil úspech.

Štvrtý set získal vďaka brejku v deviatom geme vo svoj prospech Anderson.

V rozhodujúcom dejstve sa nehral tajbrejk a v miernej výhode bol Isner, ktorý začal servovať ako prvý. Za stavu 17:17 mal Anderson dva brejkbaly, no Isner ich odvrátil esami a dráma pokračovala.

Za stavu 24:24 sa Anderson prepracoval k trom brejkbalom, druhý z nich premenil a zápas už dotiahol do úspešného konca.