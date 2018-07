Moravčík: Francúzsko vedie muž, ktorý hru netvoril, iba ju kazil

Ľubomír Moravčík bude vo finále držať palce Chorvátom.

14. júl 2018 o 10:27 SITA

BRATISLAVA. Niekdajší skvelý futbalista Ľubomír Moravčík hovorí, že je napoly Francúz, ale hra tohto tímu na svetovom šampionáte v Rusku sa mu nepáči.

"Prevláda v nej kalkulovanie, vypočítavosť a špekulácia. Francúzi čakajú, čo budú proti ním hrať súperi.

Ich chladný profesorský futbal ma neoslovil, pretože mi v ňom chýbajú emócie, ktoré k futbalu jednoznačne patria," povedal o blížiacom sa finále MS vo futbale Francúzsko - Chorvátsko bývalý dlhoročný československý a slovenský reprezentant Ľubomír Moravčík pre agentúru SITA.

Chorváti nešpekulovali, ale hrali

Odchovanec nitrianskeho futbalu dlhé roky pôsobil práve v krajine finalistu svetového šampionátu.

V rokoch 1990 - 1998 v službách AS Saint Étienne a SC Bastia odohral viac ako 200 ligových zápasov, v ktorých dal 39 gólov.

Vo finále MS 2018 bude na strane Chorvátska.

Chorvátsko oslavuje postup do finále MS vo futbale 2018. (zdroj: TASR/AP)

"Chorváti do svojej hry zapojili emócie. Vložili do toho bojovné srdce, ktoré mi pri Francúzoch veľmi chýba. Chorváti od začiatku každého zápasu na tomto šampionáte išli v ústrety víťazstvu.

Nič nevymýšľali, nešpekulovali, ale hrali. Najlepšie ako vedeli. Preto sú mi veľmi sympatickí. Im by som titul doprial viac ako Francúzom," zdôraznil Moravčík.

V roku 1990 sa predstavil vo všetkých piatich dueloch, ktoré A-mužstvo ČSSR odohralo na svetovom šampionáte v Taliansku.

Chorvátsko v semifinále vyradilo Anglicko

video //www.youtube.com/embed/gi_2GELMwfY

Moravčík: Mrzí ma, že si nevážime svoju minulosť

Ľubomír Moravčík v súvislosti so spanilou jazdou Chorvátska do finále pripomenul fakt, ktorý pri jeho prognózach favorizuje Chorvátsko.

"V Športe pred týmto finále pripomenuli jednu podstatnú vec.

Spomenuli, že okrem Chorvátska z bývalých socialistických krajín bolo dvakrát vo finále MS už iba Československo.

A na to by sme nemali zabúdať. Mrzí ma, že my si nevážime svoju minulosť. Dnešná mládež hľadá vzory všade v okolitom svete, len nie doma. Nevážime si, že sme v minulosti niečo vo futbale dokázali.

To ma trápi. Veď sme boli dvakrát vicemajstri sveta, raz majstri Európy, dvakrát na ME bronzoví. To sú veľké úspechy. Aj keď to už bolo dávno. Slávnu minulosť by sme si mali pripomínať. Vždy. Sú to naše dejiny," konštatoval Ľubomír Moravčík.

Zaskočil ho ešte jeden jav

"Trochu ma zaskočil ešte jeden jav. Šesťdesiatmiliónová krajina čaká, čo vo futbale vymyslí štvormiliónový národ! Veľké futbalové krajiny kalkulujú, špekulujú.

Kým malé bojujú s nasadením všetkých síl. To je tiež moment,. ktorý si treba všimnúť. Chorváti od začiatku udávali tempo duelov, v ktorých sa predstavili.

Víkendový program: Sobota 14. júla: 16.00 Belgicko - Anglicko /zápas o tretie miesto/ /online prenos >>>/ Nedeľa 15. júla: 17.00 Francúzsko - Chorvátsko /finále/ /online prenos >>>/

Francúzi pohotovo reagovali iba na vývoj, Chorváti ho sami určovali. Aj v súboji s takou veľkou krajinou ako je Anglicko. To mi tiež bolo na hre Chorvátov sympatické.

Nezľakli sa nikoho. Pred nikým nešli do kolien," pripomenul rodák z Nitry, ktorý ligový futbal hral aj v Nemecku, v Škótsku a Japonsku.

Podľa neho veľmi silnou stránkou Francúzov je defenzíva, ktorú im vštepil tréner Didier Deschamps.

"Bol to výborný obranca, ktorý však hru netvoril, ale iba kazil. Teraz ho nekritizujem. Hral som proti nemu, viem, čo dokázal.. Majstrovsky vedel kaziť hru, ničiť útoky, obetavo zastavovať útočníkov súpera.

Dominovať v defenzíve. Toto naučil aj svojich zverencov. Defenzívu majú Francúzi prešpekulovanú do najmenším detailov," konštatuje bývalý kapitán slovenskej reprezentácie.