Sagan: Bol to šialený deň. Nevyhral som, lebo som urobil chybu

Slovenský cyklista skončil piaty.

15. júl 2018 o 18:08 Zoran Boškovič, Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Pavé nie sú práve cesty, ktoré by väčšina cyklistov mala v obľube. Jazda po nich sa nepodobá na cyklistiku, ktorú poznáme z ostatných súťaží.

Ísť po kameňoch vyše 40-kilometrovou rýchlosťou je veľký risk, ale zároveň aj adrenalín.

Práve pavé však robia medzi cyklistami veľké rozdiely. Nehrozí, že by do cieľa prišiel pelotón pokope ako v šprintérskych dojazdoch.

V deviatej etape na Tour de France 2018 museli prejsť cyklisti až 22 kilometrov po úsekoch známych z klasiky Paríž - Roubaix.

Slovenský cyklista Peter Sagan ako tohtoročný šampión tejto klasiky bol najväčším favoritom na triumf v nedeľňajšej etape.

Víťazstvo si však nevybojoval.

Hoci sa celý deň snažil dostať do rozhodujúceho úniku, nepodarilo sa mu to. A keď 15 kilometrov pred cieľom ušla trojica súperov, Sagan na to nemohol zareagovať.

"Urobil som menšiu chybu, keď som na jednom zo sektorov ostal príliš vzadu," hovoril Sagan pre letour.fr.

"Pokúšal som sa ich ešte dobehnúť, ale už bolo neskoro a ostatní cyklisti boli na mňa stále nalepení. Bol to šialený deň, mnoho pretekárov bolo nervóznych," doplnil.

Degenkolb: Nikto mi neveril

Na štarte etapy bolo až päť predchádzajúcich víťazov klasiky s cieľom v Roubaix, ktorej sa hovorí aj Peklo severu.

Z víťazstva sa tešil šampión z roku 2015 Nemec John Degenkolb, keď prešprintoval Belgičana Grega van Avermaeta.

„Cítim čistú radosť. O víťazstvo som sa pokúšal veľmi dlho. Ťažko sa mi to opisuje,“ vravel Degenkolb pre Eurosport.

Preteky z najvyššej kategórie vyhral po prvý raz od februára 2017. Teda po sedemnástich mesiacoch.

Nemecký šprintér patril k najlepším v pelotóne. V januári 2016 ho však počas tréningu zrazila stará pani za volantom auta. Išla v protismere a zrazila celú skupinu cyklistov.