Ronalda presvedčil, aby prišiel do Realu: Sto miliónov je naozaj málo

Cristiano Ronaldo prestupuje do Juventusu Turín.

16. júl 2018 o 9:18 SITA

Ramon Calderón priviedol Cristiana Ronalda do Realu Madrid.(Zdroj: TASR/AP)

MADRID. Niekdajší prezident španielskeho futbalového klubu Real Madrid Ramón Calderón (2006-2009) si myslí, že jeho nástupca Florentino Pérez urobil "historickú chybu", keď súhlasil s predajom útočníka Cristiana Ronalda do talianskeho Juventusu Turín.

Ako je známe, 33-ročný Portugalčan po deviatich úspešných sezónach v Madride požiadal o odchod zo Štadióna Santiaga Bernabéua,

v metropole Piemonte ho oficiálne predstavia v pondelok.

"Je to smutné, že Real predal hráča ako Cristiano Ronaldo. Je to skutočná škoda. Zvlášť, keď si predstavím, koľko úsilia ma stálo, kým som ho pred rokmi s mojimi spolupracovníkmi presvedčil, aby prestúpil z Manchestru do Madridu.

A ešte k tomu ho predali za 100 miliónov. Za takú sumu neexistuje hráč, ktorý strelí za sezónu minimálne 60 gólov. Neexistuje žiadny taký hráč ako Cristiano. Je to historická chyba, tá suma je naozaj nízka," povedal denníku AS Ramón Calderón.