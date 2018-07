Hamšík mohol hrať s Cristianom Ronaldom. Mendes hviezdu ponúkol Neapolu

Neapol si nemohol dovoliť multimiliónový obchod.

16. júl 2018 o 13:33 SITA

TURÍN. Nechýbalo veľa, aby sa portugalský futbalista Cristiano Ronaldo stal spoluhráčom slovenského reprezentanta Mareka Hamšíka.

Majiteľ SSC Neapol Aurelio de Laurentiis prezradil periodiku Gazzetta dello Sport, že od hráčovho agenta dostal ponuku na prestup. Neapolčania si však nemohli dovoliť multimiliónový obchod.

Prečítajte si tiež: Ronaldo odišiel v správny čas, tvrdí Slovák, ktorý hral s iným Ronaldom

"Volal mi Ronaldov agent Jorge Mendes. My sme však nemali 350 miliónov eur, ktoré investoval Juventus Turín. Ak by sme súhlasili, riskovali by sme bankrot," povedal De Laurentiis.

Úradujúci taliansky majster Juventus napokon prostriedky na 33-ročnú hviezdu našiel.

Transfer však neprebehol bez problémov.

Veľká finančná záťaž sa nestretla s pochopením zamestnancov automobilky FIAT, ktorá poskytla časť peňazí, a vstúpili do štrajku.