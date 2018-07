Országh: Varíme z toho, čo máme. Ešte potrebujeme kvalitu

Hokejisti Slovana Bratislava odštartovali spoločnú prípravu na novú sezónu

16. júl 2018 o 19:47 TASR

BRATISLAVA. Hokejisti Slovana Bratislava odštartovali v pondelok spoločnú prípravu na novú sezónu 2018/2019 v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL).

Na zimnom štadióne v Petržalke mal tréner Vladimír Országh k dispozícii 22 hráčov, čaká však ešte na príchod posíl do prvých dvoch útokov.

Országh: Noví hráči budú prichádzať

Slovanisti si pre rekonštrukciu chladenia na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu dali zraz v domovskom stánku HC Petržalka.

Program letnej prípravy HC Slovan: od 30. júla - sústredenie mužstva - M&M Aréna, Krásno nad Kysucou 2. augusta - HC Olomouc - HC Slovan Bratislava 7. augusta - Vítkovice Ridera - HC Slovan Bratislava 9. augusta - HC Kometa Brno - HC Slovan Bratislava 14. augusta - BK Mladá Boleslav - HC Slovan Bratislava 16. augusta - (Memoriál Zbyňka Kusého/Pardubice) Dynamo Pardubice - HC Slovan Bratislava /19.00/ 17. augusta - (Memoriál Zbyňka Kusého/Pardubice) Eisbären Berlin - HC Slovan Bratislava /18.00/ 18. augusta - (Memoriál Zbyňka Kusého/Pardubice) HC Slovan Bratislava - Admiral Vladivostok /15.00/ 21. augusta - HC Slovan Bratislava - HC Kometa Brno /ZŠ Ondreja Nepelu, 18.00/ 24. augusta - HC'05 iClinic Banská Bystrica - HC Slovan Bratislava 28. augusta - HC Slovan Bratislava - BK Mladá Boleslav /ZŠ Ondreja Nepelu, 18.00/

Na prvom tréningu sa trénerom hlásili hráči Ivan Švarný, Patrik Bačik, Tomáš Hedera, Samuel Fereta, Jakub Štěpánek, Tomáš Hrnka, Michal Sersen, Andrej Meszároš, Michal Řepík, Jegor Baranov, Michal Vojvoda, Marek Sloboda, Marek Čiliak, Mário Grman, Rudolf Červený, Patrik Lamper, Nicholas Schaus, Adam Jánošík, Lukáš Klok, Adam Liška, Miloš Kelemen a Eduard Šimun.

"Niektorí hráči nám ešte chýbajú, doťahujú sa veci, mali by sme byť už na budúci týždeň početnejší. Káder sa stále vyvíja, noví hráči budú prichádzať," povedal Országh.

Realizačný tím spolu s manažmentom stále pracujú na príchode posíl, Slovan potrebuje najmä hráčov do prvých pätiek.

Ešte potrebujú kvalitu

"Musíme zatiaľ robiť s tým, čo máme. Vieme, aké problémy tu boli, ale teraz máme viac hráčov, ako o takomto čase vlani. Manažment odviedol veľmi slušnú prácu, aj keď vieme, že nie je v ľahkej situácii.

Varíme z toho, čo máme. Niektorí hráči sú dotiahnutí a čakáme ich, niektorí sú v riešení. Máme v kádri mladých Slovákov - korčuliarov, ešte potrebujeme kvalitu.

Prišli Řepík a ďalší hráči, ale stále hľadáme rozdielových hráčov. Na slovenskom trhu takí nie sú, hľadáme ich v zahraničí.

Ale pre niektorých je ešte skoro a čakajú na ponuky. Musíme byť trpezliví," dodal Országh a pokračoval:

Dva týždne v Petržalke

"Je jedno, či to bude Kanaďan alebo Maďar, jednoducho musí pasovať do systému. Podľa toho hráčov aj hľadáme, ale sme ovplyvnení financiami.

Vieme niečo ponúknuť a na čo budeme mať, z toho budeme variť."

Hráči Slovana pobudnú v Petržalke dva týždne, potom sa vyberú na sústredenie na Kysuce.

"Niektorí hráči boli na ľade po prvý raz, niektorí už viac. Je dobré, aby sa rozkorčuľovali a pomaly si zvykali na záťaž.

V prvých troch týždňoch bude dôležité, aby sme toho čo najviac 'najazdili', budeme pozerať veľa videí, aby si chalani zvykli na to, čo od nich chceme.

Potom prídu dolaďovania a prípravné zápasy," zhrnul tréner Slovana.

Čiliak sa teší na Brno

V príprave sa Slovan predstaví na domácom ľade dvakrát. V auguste naň čakajú súboje proti českému majstrovi Kometa Brno a na želanie trénera Országha aj proti úradujúcemu šampiónovi Tipsport Ligy HC'05 iClinic Banská Bystrica.

Okrem toho čaká na hráčov kvalitne obsadený turnaj v Pardubiciach. V generálke na novú sezónu sa Bratislavčania stretnú so zástupcom českej extraligy BK Mladá Boleslav.

Práve zápasy s Brnom budú špecifické pre Mareka Čiliaka. Dvadsaťosemročný slovenský reprezentačný brankár získal s Kometou dva tituly:

"Teším sa na to. Bude to pre mňa rozlúčkový zápas s Brnom a jeho fanúšikmi."

Čiliak pôsobil v Brne šesť sezón medzi mužmi, predtým aj v mládežníckych kategóriách.

Řepík: Teším sa na sezónu

Po skončení uplynulej sezóny prijal ponuku Slovana, hoci vedel o finančnej nestabilite klubu v predchádzajúcich ročníkoch:

"Verím, že táto sezóna bude dobrá a všetko bude fungovať. Nechám to tak, uvidím, ako to dopadne, ale verím, že to bude fungovať.

Ak to bude v poriadku ekonomicky, tak to bude v poriadku aj na ľade."

Na úvodnom tréningu sa objavilo okrem mladých hráčov aj niekoľko nových posíl. Do Bratislavy sa vrátil český legionár Michal Řepík, na ktorého rozhodnutie mala vplyv porada s rodinou.

Dvadsaťdeväťročný útočník, ktorý reprezentoval Česko na olympijskom turnaji v Pjongčangu i na majstrovstvách sveta v Kodani, začal vlaňajšiu sezónu v Slovane. Pred jej koncom však zamieril do Sparty Praha.

"Mne sa tu páčilo a najmä mojej rodine. Sme radi, že sa Slovan opäť ozval a môžeme tu byť. Dohodu máme do konca sezóny. Verím, že všetko bude pozitívne.

V klube nastali nejaké zmeny, a aj to bol dôvod, prečo som prijal ponuku. Hovorili sme s vedením asi pred mesiacom a potom sme už len dolaďovali maličkosti. Teším sa na sezónu," uviedol Řepík.