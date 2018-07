Rozhodca úplne zničil finálový zápas, kritizuje Pitanu legendárny Schmeichel

U fanúšikov milujúcich futbal sú víťazmi Chorváti.

17. júl 2018 o 9:45 SITA

KODAŇ. Niekdajší dánsky brankár Peter Schmeichel sa domnieva, že argentínsky rozhodca Néstor Pitana výrazným spôsobom ovplyvnil výsledok nedeľňajšieho finále MS vo futbale 2018 v Rusku medzi Francúzskom a Chorvátskom (4:2).

Podľa majstra Európy z roku 1992 sa mohli Chorváti cítiť právom ukrivdení po rozhodnutiach Pitanu, zvlášť v prvom polčase.

Štandardnej situácii, z ktorej rezultoval vlastenec Maria Mandžukiča v 18. minúte, predchádzal nafilmovaný pád Antoina Griezmanna.

Útočník Atlética Madrid v neskoršom priebehu úvodného dejstva premenil pokutový kop, ktorý Pitana nariadil po jemnej ruke Ivana Perišiča až za pomoci systému VAR.

"Finále majstrovstiev sveta je veľká udalosť a podľa môjho názoru rozhodca túto udalosť ukradol," cituje Schmeichela web sportowefakty.wp.pl.

"Pitana pískal už osemfinále medzi Chorvátmi a mojimi krajanmi a bol som veľmi nespokojný s jeho výkonom, pretože podľa mňa rozhodoval jednostranne. Vo finále si pomohol systémom VAR a prisúdil Francúzsku jedenástku, ktorá podľa mňa nebola. Úplne zničil zápas," pokračoval.

Podľa bývalého brankára Manchestru United či Sportingu Lisabon Pitana penaltovým verdiktom krátko po chorvátskom vyrovnaní na 1:1 úplne odrovnal mužstvo od Jadranu.

"Toto finále si to nezaslúžilo. Ak by rozhodcovia mali pískať jedenástky po takýchto rukách, v každom zápase by ich bolo dvadsať. Čo mal Perišič robiť? Rozprával som sa o tom s mnohými ľuďmi a iba jeden si myslel, že to mala byť penalta. Všetci ostatní súhlasili so mnou," tvrdí Schmeichel.

"Keď Chorváti dostali gól na 1:2, klesli na duchu, všetka ich bravúrnosť, energia a schopnosti, ktoré ich zdobili v predošlých troch dueloch, jednoducho zmizli," doplnil 129-násobný reprezentant v rokoch 1987-2001.

Aj keď sa svetovými šampiónmi stali Francúzi, Schmeichel si myslí, že u fanúšikov milujúcich futbal sú kráľmi Chorváti. "Inšpirovali nás všetkých. Ukázali, že ak do toho dáte všetko, môžete dosiahnuť dobré výsledky," zakončil.