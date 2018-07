Chorvátsky novinár pre SME: Nie som šťastný z futbalového úspechu

Rozhovor pre denník SME:

Je to najväčší úspech v histórii chorvátskeho športu. Futbalová reprezentácia sa dostala na svetovom šampionáte až do finále. Napriek tomu, že investície do športu sú v krajine mizerné, tamojší futbal dlho ovládal mafián a mnohí ľudia žijú na hranici chudoby.

„Tento úspech je pre ľudí satisfakciou za každodenné problémy. Na chvíľku na ne zabudli. Ale zajtra sa prebudia a opäť uvidia, že nemajú žiadnu prácu ani budúcnosť,“ hovorí športový novinár PREDRAG ŽUKINA z denníka Jutarnji list.