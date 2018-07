Konflikt v štvorkajaku? Vlček a Tarr sú zarazení z vyjadrení Linku

Tibor Linka prezentoval názor, že svoju perspektívu vidí medzi mladšími pretekármi.

17. júl 2018 o 16:54 SITA

BRATISLAVA. Štvorkajak vždy patril medzi výstavné posádky slovenskej výpravy na vrcholných podujatiach v rýchlostnej kanoistike.

Na ostatných olympijských hrách v brazílskom Riu de Janeiro Slovensko získalo v tomto športovom odvetví medailu práve zásluhou mužskej K4, ktorá si vyjazdila striebro.

Aktuálne však medzi niektorými členmi tímu nastali menšie trenice.

Linka má iné ambície

Tibor Linka totiž prezentoval názor, že svoju perspektívu vidí medzi mladšími pretekármi Samuelom Balážom, Milanom Fraňom a Csabom Zalkom a nie so skúsenými Erikom Vlčekom či Jurajom Tarrom.



"Bohužiaľ, Tibor má iné ambície, v hlave nosí inú zostavu na štvorkajak, v ktorej možno my momentálne ani nefigurujeme. Pre nás nie sú takéto riešenia prijateľné.

“ Chlapi sú možno z mojich vyjadrení sklamaní, ale ja by som tiež mohol hovoriť o viacerých veciach, v ktorých som sa sklamal. „ Tibor Linka

Som z toho sklamaný, pretože sme mu nikdy nedávali najavo, že by sme s ním nerátali alebo že by mal byť naším súperom, konkurentom, či dokonca nepriateľom.

Trochu nás jeho vyjadrenia zarazili, sme však v demokracii a každý si môže povedať, čo uzná za vhodné. Povedal, že perspektívu vidí v inom štvorkajaku. Keď si však pozrieme výsledky, je to nonsens, ani neviem, ako to mohol vypustiť z úst.

Vidí to inak, my s tým nesúhlasíme. Zažil som však už v minulosti nepríjemné situácie v štvorkajaku a viem sa odosobniť.

Mám pred sebou jeden cieľ, preto som ochotný akceptovať aj takéto veci, len aby štvorkajak šiel dobre,“ cituje Erika Vlčeka oficiálny web Slovenskej kanoistiky canoe.sk.

Ako bude vyzerať zloženie štvorkajaka

V podobnom duchu sa nieslo aj vyjadrenie Juraja Tarra: "Zo strany Tibora nás takéto vyjadrenia zamrzeli. V podstate sme mu dali všetko, nechceli sme mu ublížiť či vytlačiť z tímu, a on sa takto otočil chrbtom...

Ak by bol prišiel za nami a povedal by, nechcem ísť s vami, mám novú káštvorku, povieme si, oukej, vraví nám to na rovinu, ale takto... Pre médiá sa vyjadril, že so ´starými´ to už veľmi neplánuje a jeho priorita je K4 tisíc."

Aj Tibor Linka cíti istú formu sklamania.

"Chlapi sú možno z mojich vyjadrení sklamaní, ale ja by som tiež mohol hovoriť o viacerých veciach, v ktorých som sa sklamal. Nechcel by som však zachádzať do detailov.

Či si viem predstaviť ďalšiu spoluprácu štvorkajaka v tomto zložení? Uvidíme, ešte o tom budú diskutovať realizačné tímy, ale ak mám za seba hovoriť, tak v tejto chvíli nie som veľký optimista,“ povedal Linka.

Rovnaký cieľ - najlepší výsledok pre Slovensko

Športový riaditeľ kanoistického úseku Filip Petrla prezradil, že mužskú loď K4 pre majstrovstvá sveta v Portugalsku plánuje skladať na dvoch hlavných osobách Erikovi Vlčekovi a Tiborovi Linkovi.

"Dúfajme, že budú zdravotne v poriadku. Budeme hľadať správneho háčika, ktorý bude celú loď riadiť. Myslím si, že kandidáta na takých 90 percent máme vybraného, je ním Samuel Baláž," tvrdí Petrla.

Športový riaditeľ sekcie hladkých vôd Slovenskej kanoistiky Filip Petrla. (zdroj: SITA)

"Čo sa týka vyhlásení, či už ide o Tibora Linku, Erika Vlčeka či Juraja Tarra, sú to profesionáli a musia sa vyrovnať s istými osobnostnými problémami, ktoré momentálne v káštvorke majú.

Pokiaľ chcú niečo dosiahnuť, budú sa s tým musieť popasovať, ísť za rovnakým cieľom, a tým je čo najlepší výsledok pre Slovensko.

Chceme väčšinu ľudí nomináciou uspokojiť, nedá sa však každému vyhovieť, na šampionát chceme poslať to najlepšie, čo máme momentálne k dispozícii,“ dodal Petrla.