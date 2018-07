Slovenský futbal má profesionálnych rozhodcov. Je ich sedem

Zmluvy so Slovenským futbalovým zväzom podpísali na 3,5 roka.

18. júl 2018 o 13:02 SITA

BRATISLAVA. Slovenský futbalový zväz (SFZ) pristúpil k profesionalizácii rozhodcov, od júla zaradil do tejto skupiny prvých sedem arbitrov.

"Vychádzame z toho, že futbal u nás hrajú v profesionálnych kluboch profesionálni hráči, logicky nám tam chýbal zásadný profesionálny činiteľ - rozhodca.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Mali sme informácie z krajín, kde tento krok urobili už pred pár rokmi, teda z Anglicka, Talianska, Španielska, ale ich skúsenosti sa nedali len tak preklopiť k nám.

Prehľad slovenských profesionálnych futbalových rozhodcov (spolu 7, za menom v zátvorke je jeho bydlisko a vek) - sú uvedení podľa abecedy: Martin Dohál (Trenčianska Turná, 31 rokov)

Filip Glova (Košice, 30)

Ivan Kružliak (Bratislava, 34)

Boris Marhefka (Banská Bystrica, 30)

Bystrík Nemček (Dolný Kubín, 30)

Michal Očenáš (Žilina, 27),

Peter Ziemba (Prešov, 29)

Predsa len, sú tam iné ekonomické možnosti, iné zázemie, iné športové i spoločenské prostredie.

Po vyhodnotení všetkých faktov sme sa však rozhodli pre tento, myslím si, že progresívny krok," cituje oficiálna internetová stránka Slovenského futbalového zväzu slová predsedu komisie rozhodcov SFZ Mariána Ružbarského k skutočnosti, prečo SFZ pristúpil k profesionalizácii skupiny arbitrov.

Profesionálni rozhodcovia podpisujú zmluvy so Slovenským futbalovým zväzom na 3,5 roka.

"Znamená to, že pri predpokladanej ´službe´ do naplnenia vekového limitu by to boli tri pracovné kontrakty. Dva mesiace pred koncom zmluvy budú informovaní o svojej budúcnosti, či dostanú na podpis dohodu na ďalšie obdobie alebo nie,“ skonštatoval ďalej predseda komisie rozhodcov SFZ.

V súčasnosti figuruje v skupine profiarbitrov sedem rozhodcov, ich počet by sa mal navýšiť.