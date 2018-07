VIDEO - Peter Sagan obsadil 119. miesto v 11. etape na Tour de France 2018

Prečítajte si priebeh etapy.

18. júl 2018 o 18:42 TASR

Tour de France 2018 - 11. etapa (Peter Sagan)

Albertville - La Rosiére, 108,5 km:

1. Geraint Thomas V. Británia Sky 3:29:36 h 2. Tom Dumoulin Holandsko Sunweb + 20 s 3. Christopher Froome V. Británia Sky + 20 s 4. Damiano Caruso Taliansko BMC Racing + 22 s 5. Mikel Nieve Španielsko Mitchelton-Scott + 22 s 6. Daniel Martin Írsko UAE Team Emirates + 27 s 7. Jesus Herrada Španielsko Cofidis + 57 s 8. Romain Bardet Francúzsko AG2R La Mondiale + 59 s 9. Vincenzo Nibali Taliansko Bahrain-Merida + 59 s 10. Nairo Quintana Kolumbia Movistar + 59 s 119. Peter Sagan Slovensko Bora-Hansgrohe + 26:07 min

LA ROSIÉRE. Stredajšia krátka, no o to náročnejšia 11. etapa s dvojicou prémií najvyššej kategórie HC, merala iba 108,5 kilometra a viedla z olympijského Albertville do zimného strediska La Rosiere Espace San Bernardo.

Jedenásť kilometrov po štarte čakala cyklistov prvá previerka v podobe rýchlostnej prémie, o ktorú sa Sagan rozhodol zabojovať.

Trojnásobný majster sveta vyrazil dopredu s Francúzmi Warrenom Barguilom (Fortuneo-Samsic) a Romainom Sicardom (Direct Energie), Talianom Damianom Carusom (BMC) a Španielom Danielom Navarrom (Cofidis, Solution Credits) a bez problémov zobral dvadsať bodov.

Päticu sa pokúšala stíhať tridsiatka kolegov vedená utorkovým víťazom a majiteľom bodkovaného dresu Julianom Alaphilippom (Quick-Step Floors).

Na začiatku stúpania na Montée du Bisanne (kategória HC, dĺžka 12,4 kilometra, priemerný sklon 8,2 percenta) sa Sagan rozlúčil s únikom. Dve skupiny prenasledovateľov sa spojili v jednu a Alaphilippe pritvrdil tempo.

Spolu s Američanom Tejayom van Garderenom (BMC) sa pripojil k úniku, ktorý sa rozrástol ešte o Poliaka Pawela Poljanskeho (Bora-Hansgrohe) a Francúza Anthonyho Pereza (Cofidis, Solution Credits).

Z rozpadávajúcej sa skupiny prenasledovateľov sa stihli zavesiť spolu s ďalšími Španiel Marc Soler (Movistar) a Belgičan Thomas De Gendt (Lotto Soudal).

O prémiu sa pokúsil Barguil, no Bretónčan nenašiel recept na šprint lídra súťaže vrchárov Alaphilippa.

V zjazde dostal Alaphilippe spoločnosť v podobe Barguila a De Gendta a trio pokračovalo so 40-sekundovým náskokom pred prenasledovateľmi.

Ich snaženie však nemalo dlhé trvanie a skončilo už na päte stúpania na Col du Pré (dĺžka 12,6 kilometra, priemerný sklon 7,7 percenta).

Za skupinou na čele sa s odstupom šiestich minút zahryzol do prémie kategórie HC pelotón, z ktorého vypadol líder priebežného poradia Greg Van Avermaet (BMC). Po stredajšej etape sa Belgičan lúči so žltým dresom.

Alaphilippe nestačil na tempo jazdcov tímu Fortuneo-Samsic, ktorí vybojovali dvadsať bodov pre minuloročného víťaza súťaže vrchárov Barguila.

Z pelotónu sa dopredu predral Španiel Alejandro Valverde (Movistar) a k svojmu kapitánovi sa tesne pod vrcholom pripojil Soler.

Po krátkom zjazde sa začal boj o prémiu druhej kategórie Cormet de Roselend (dĺžka 5,7 kilometra, priemerný sklon 6,5 percenta).

Stajne Sky a Bahrain-Merida na čele pelotónu rozpútali prenasledovanie a tempo zvýšili aj Valverde so Solerom, ktorí začali redukovať odstup od čela etapy. Päť bodov na prémii ukoristil opäť Barguil.

Prvá, rýchla časť osemnásťkilometrového zjazdu, zmeny v odstupoch nepriniesla. Druhý technický úsek sa stal osudným pre Mathiasa Franka (AG2R La Mondiale) z vedúcej skupiny. Švajčiar však po chvíli sedel opäť na bicykli a pokračoval.

Dvojicu z Movistaru si úspešne vybrali za cieľ Dumoulin s dánskym tímovým kolegom Sörenom Kraghom Andersenom. Pätnásť kilometrov pred cieľom ponechal vo finálnom martýriu La Rosiere (1. kategória, dĺžka 17,6 kilometra, priemerný sklon 5,8 percenta) Varverdeho svojmu osudu vyčerpaný Soler a po chvíli sa porúčal aj Andersen.

Stráženie náskoku na pelotón tak zostalo na Valverdem s Dumoulinom, no Španiel napokon nezvládol tempo Holanďana.

Z vedúcej skupiny nastúpil Mikel Nieve (Mitchelton-Scott), no tristo metrov pred cieľom v stanici lanovky ho pokoril prenasledujúci Thomas. Španiel sa musel napokon uspokojiť až s piatym miestom.