Cavendish a Kittel na Tour de France skončili, nestihli prísť do cieľa v limite

Na Tour nepokračuje ani Renshaw.

18. júl 2018 o 19:07 (aktualizované 18. júl 2018 o 19:42) Igor Dopirák

BRATISLAVA. Britský cyklista Mark Cavendish z tímu Dimension Data a Nemec Marcel Kittel (Kaťuša-Alpecin) nepokračujú v pretekoch Tour de France 2018.

Okrem nich skončil aj Cavendishov tímový kolega Austrálčan Mark Renshaw.

Všetci traja cyklisti nestihli prísť do cieľa jedenástej etapy v časovom limite. Ten predstavoval stratu 31:27 minúty na víťazného Brita Gerainta Thomasa z tímu Sky.

Etapa z Albertville do La Rosiére síce merala iba 108,5 kilometra, ale bola poriadne náročná. Jazdci počas nej nastúpali až 3995 výškových metrov.

S Cavendishom boli pôvodne dvaja tímoví kolegovia, tí ale neskôr dostali príkaz, aby ho opustili a stihli prísť do cieľa v časovom limite, informuje CyclingNews.

Štvrtým jazdcom, ktorý nestihol prísť do cieľa v časovom limite, bol Kittelov tímový kolega a krajan Rick Zabel. Na Tour však pokračuje, od vedenia súťaže dostal výnimku, keďže od limitu ho delilo iba päť sekúnd.

Cavendish prišiel do cieľa až s hodinovou stratou. Po prejazde cieľovej pásky ešte stihol vraziť do jedného z novinárov. Kittel, ktorý prišiel do cieľa skôr ako Brit, odmietol s médiami hovoriť.

Cavendishovo najlepšie umiestnenie na prebiehajúcej Tour bolo ôsme miesto v ôsmej etape, Kittel skončil tretí v úvodnej etape. Obaja nedokončili ani vlaňajšiu Tour (obaja pre zranenie).

Slovák Peter Sagan prišiel do cieľa v tzv. grupette na 119. mieste, keď na Thomasa stratil 26:07 minúty.

VIDEO: Rick Zabel prichádza do cieľa päť sekúnd po časovom limite. Napokon dostal výnimku a na Tour pokračuje: