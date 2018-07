Sagan oznámil rozchod s manželkou Katarínou: Bude to tak oveľa lepšie

Spolu majú syna Marlona.

18. júl 2018 o 21:22 (aktualizované 19. júl 2018 o 0:14) Igor Dopirák

BRATISLAVA. Slovenský cyklista Peter Sagan oznámil rozchod so svojou manželkou Katarínou, s ktorou majú spoločného syna Marlona.

Sagan to oznámil prostredníctvom sociálnej siete facebook, status neskôr na svojom profile šírila aj jeho manželka.

Saganovci mali svadbu v novembri 2015 v Dolnom Kubíne, syn Marlon sa im narodil v októbri 2017.

Cyklista oznámil správu o rozchode s manželkou počas prebiehajúcej Tour de France, na ktorej sa mu veľmi darí - vyhral dve etapy a je jasným lídrom bodovacej súťaže.

"Po dlhom a dôkladnom rozhovore sme s Katkou dospeli k záveru, že by bolo oveľa lepšie, ak by sme ako pár skončili. Cítime, že by sme mali pokračovať v našich životoch ako dobrí priatelia a obaja súhlasíme, že je to správne rozhodnutie.

Zaľúbili sme sa do seba, prešli sme fantastickú cestu a dostalo sa nám požehnania v podobe krásneho syna Marlona. Katka je dôležitou súčasťou môjho života, podporovala ma počas všetkých tých rokov v mojej profesionálnej kariére a je skvelou matkou. Necítime k sebe nič zlé, iba pôjdeme svojou vlastnou cestou so vzájomným rešpektom.

Naším spoločným zameraním teraz bude Marlon. Budeme robiť všetko pre to, aby sme mu poskytli starostlivé prostredie pre jeho výchovu a budeme oddanými a milujúcimi rodičmi, ktorých potrebuje.

Viac to už nebudem komentovať a chcem sa vopred poďakovať všetkým za rešpektovanie nášho súkromia," napísal Sagan.