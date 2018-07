So zlomenou lopatkou je posledný. Hrdina dosiahol viac ako Cavendish či Kittel

Od prvej etapy jazdí so zlomenou lopatkou.

19. júl 2018 o 12:02 SITA

LA ROSIÉRE. Americký cyklista Lawson Craddock je aktuálne posledným mužom celkovej klasifikácie 105. ročníka Tour de France.

Na lídra Gerainta Thomasa stráca viac ako dve hodiny a patrí mu priebežná 162. priečka.

Napriek tomu si zaslúži veľký obdiv, od prvej etapy jazdí so zlomenou lopatkou.

Najviac ho bolela desiata etapa

Dvadsaťšesťročný člen tímu EF Education First-Drapac sa trápi od úvodného súťažného dňa, keď nepríjemne spadol.

Do cieľa vtedy prišiel so zakrvavenou tvárou, tržnou ranou nad ľavým obočím a neskoršie vyšetrenie ukázalo, že aj so zlomenou lopatkou.

Navzdory zraneniu sa rodák z Houstonu nevzdal a po stredajšom dojazde do cieľa si na svoje konto pripísal už jedenástu dokončenú etapu.

Tým sa nemôžu pochváliť ani špurtéri Marcel Kittel či Mark Cavendish, ktorí nesplnili časový limit.

"Veľmi náročná bola pre mňa desiata etapa. Vtedy sa prejavila kombinácia viacerých faktorov - únava z jazdy po dlažobných kockách, kopce a deň voľna.

Po príjazde do cieľa som mal obavy, ale dokázal som z toho zotaviť a bol som veľmi šťastný, že nasledujúcu etapu som zase dokončil. Teraz sa teším na Alpe d’Huez," povedal pre Cycling News Lawson Craddock.

Craddock: Nie sme psychicky na dne

Američan súťaží na Tour de France s číslom 13, ktoré mu zatiaľ neprinieslo veľa radosti.

Rovnako to platí pre celý tím EF Education First-Drapac. Zoskupenie stratilo v stredu šancu na dobrý výsledok v celkovej klasifikácii.

Líder, Kolumbijčan Rigoberto Uran, totiž zaostáva za držiteľom žltého dresu Geraintom Thomasom už o 31 minút.

"Všetci sme sklamaní z toho, že nebudeme bojovať o víťazstvo na Tour, ale každý člen tímu má stále dobrú náladu.

Pri večeri si užijeme vždy veľa zábavy. Nie sme psychicky na dne a tešíme sa na pokračovanie pretekov," dodal Craddock.