Na Tour tri týždne bojuje 176 cyklistov a vždy vyhrá Froome

19. júl 2018 o 14:48 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Je to už trochu obohratá pesnička, ale od roku 2012 je v júli vždy na čele hitparády. S jednou malou výnimkou.

Cyklistický tím Sky zbiera na Tour víťazné trofeje a nič nenasvedčuje tomu, že to tento rok bude inak.

Sky je na najlepšej ceste za šiestym triumfom za posledných sedem rokov.

Bývalý majster sveta v časovke David Millar po stredajšej etape pozmenil slávny citát Garryho Linekera o futbale a Nemcoch.

„Grand Tour sú trojtýždňové preteky, ktoré majú 21 etáp, štartuje na nich 176 cyklistov a Chris Froome vždy vyhrá,“ napísal Millar na twitteri.

Súboj? Maximálne medzi kolegami

Hoci štvornásobný šampión z Tour ešte nie je v celkovom hodnotení na prvom mieste, veľa mu k tomu nechýba. Po strede to bolo 85 sekúnd.

Dobrá správa je, že na Tour de France po dvoch alpských etapách ešte stále môže byť súboj o žltý dres.

Tá zlá je, že sa má odohrať medzi Geraintom Thomasom a Chrisom Froomom. Teda tímovými kolegami.

Podľa niektorých je už viac menej zrejmé, že v Paríži bude víťazom jeden z tejto dvojice. Ak by ich niekto dokázal potrápiť, bolo by to skôr prekvapením.

„Zatiaľ to platí, len to potvrdzujú. Sky dokázali zvládnuť každú situáciu veľmi dobre,“ hovorí šéf tímu Michelton-Scott Matt White pre Sydney Morning Herald.

Súperi sa boja riskovať

Sky v prvých dvoch alpských etapách súperom nič nedovolili. V prvej z nich sa Vincenzo Nibali obhajoval, že aj mal chuť útočiť, lenže nakoniec sa o to ani nemohol pokúsiť.