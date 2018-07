Jágr po prvom tréningu: Som rád, že som prežil

Hlavný limitujúci faktor v budúcnosti vidí svoj vek.

19. júl 2018 o 16:33 SITA

KLADNO. Hrajúca legenda českého aj svetového hokeja Jaromír Jágr začal s prípravou na sezónu 2018/2019.

Prvý tréning nemohol absolvovať inde ako v rodnom Kladne v klube, v ktorom hokejovo vyrástol a ktorý vlastní.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



"Nečakal som zázraky. Som rád, že som prežil," povedal 46-ročný útočník.

Prezradil aj, že koleno, ktoré ho limitovalo v predchádzajúcom ročníku, ho aktuálne bolí len výnimočne.

Prečítajte si tiež: Kráľ je doma. Jágr figuruje na súpiske Kladna pre ďalšiu sezónu

"Po takmer šiestich mesiacoch bez súťažného zápasu som mal prvý tvrdší tréning. Bolo poznať, že som sa necítil príliš dobre. Ako na tom budem, môžem zhodnotiť až neskôr," poznamenal.

Hlavný limitujúci faktor v budúcnosti vidí svoj vek.

"Poviem to takto - kto má rád výzvy, rád mu prenechám moje telo a môže si to skúsiť. Nie je to jednoduché. Urobím maximum a verím, že sa budem každým dňom zlepšovať," dodal.

Plánom Jaromíra Jágra je nastúpi už v prvom zápase Kladna v novej sezóne I. ligy doma proti Frýdku-Místku.

Informácie a hlasy priniesol portál hokej.cz.