Ťažší deň na Tour som nezažil. Sagan sa o zelený dres môže obrať už len vlastnou chybou

Po troch alpských etapách odstúpili piati výborní šprintéri.

19. júl 2018 o 18:40 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. V kopcoch to bol pre šprintérov vždy boj. V stúpaniach skôr bojovali o to, aby prišli do cieľa v časovom limite a mohli na Tour de France 2018 pokračovať.

Petrovi Saganovi sa to vo všetkých troch alpských etapách podarilo hoci jeho strata za tri dni narástla na hodinu a 23 minút.

Vo štvrtok na Alpe d´Huez prišiel do cieľa so stratou 31 minút. Sagan však spomedzi šprintérov ostal na Tour takmer osamotený.

"Takýto ťažký deň na Tour som nezažil. Bolo to ťažké pre všetkých," vravel Sagan pre oficiálnu stránku pretekov.

Kittel: Bol to extrém

Alpy boli pre najlepších šprintérov pohrebiskom. Najskôr v stredu nestihli časový limit Mark Cavendish a Marcel Kittel.

Vo štvrtok odstúpili Fernando Gaviria, Dylan Groenewegen aj André Greipel. Všetko etapoví víťazi z tohto či z uplynulých ročníkov.

„Bol to extrémne náročný deň a každý šiel na hraniciach možností. Robil som, čo som mohol,“ vravel pre ARD Kittel, ktorý nestihol limit o desať minút.

„Aj keby bola moja forma o desať percent lepšia, neviem ako by som to zvládol.“

V cieli vo štvrtok klasifikovali 148 cyklistov. Z Tour odstúpilo už 28 pretekárov.

"Gaviriu, Greipela aj Groenewegena je mi ľúto, ale ja sám som mal, čo robiť," hovoril Sagan.

"Nie je pekné, keď takto skončíte. Je mi ich ľúto, bolo by lepšie keby Cav aj Marcel mohli pokračovať," hovoril pre cyclingweekly John Degenkolb.

Po troch dňoch ostalo na Tour už len pár šprintérov. Veľké súboje v rovinatých dojazdoch na tohtoročnej Tour nemožno očakávať.

Dôvodom je aj to, že šprintérske tímy nebudú mať motiváciu v etapách sťahovať úniky. Výnimkou môže byť práve tím Bora-Hansgrohe, FDJ a teoreticky aj Quick-Step Floors.

"Napríklad zajtra by mala etapa skončiť šprintom, lenže po odstúpení šprintérov bude náročnejšie kontrolovať priebeh pretekov," opisoval Sagan pre letour.fr.

Vedie o 210 bodov

Sagan bude mať v dojazdoch menej súperov a v porovnaní s nimi (Alexander Kristoff, John Degenkolb, Arnaud Démare, Sonny Colbrelli, Max Richeze) bol v doterajších dojazdoch vždy silnejší.

Po odstúpení všetkých silných súperov je takmer isté, že Sagan získa zelený dres. Jeho náskok pred Alexandrom Kristoffom je totiž 210 bodov. Taký rozdiel Nór už nedokáže zmazať.

Paradoxom je, že Sagan v 12. etape prvý raz nezískal ani jeden bod. Napriek tomu jeho náskok narástol takmer dvojnásobne.

Sagan musí Tour dokončiť. Vlani mal veľký náskok Marcel Kittel, z Tour však musel po páde odstúpiť.

"Teraz je to už o tom, aby som bol zdravý. Je pred nami tretí týždeň," dodal Sagan.

Medzi šprintérmi vzíde aj nový víťaz etapy na Chámps Elysées, keďže všetci víťazi z minulosti už nepokračujú.

Triumf na Chámps Elysées je medzi šprintérmi veľmi cenený a Sagan bude mať šancu pridať ho medzi svoje úspechy.