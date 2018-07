Spoluhráč mu povedal, nech ide kopnúť penaltu. Vavro rozhodol o postupe Kodane

Slovenský stopér si veril.

20. júl 2018 o 8:11 TASR

BRATISLAVA. Slovenský futbalista Denis Vavro zariadil vo štvrtok postup FC Kodaň do 2. predkola Európskej ligy UEFA 2018/2019.

Desať minút pred koncom odvety dal z pokutového kopu jediný gól domácich a zabezpečil postupovú remízu 1:1 s fínskym Kuopion Palloseura.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prvý zápas vyhral jeho tím na ihrisku súpera 1:0.

Európska liga: FC Kodaň - Kuopion Palloseura 1:1 (0:0) Góly: 81. Vavro (11 m) - 75. Karjalainen /Denis Vavro a Ján Greguš odohrali za domácich celý zápas/ /prvý zápas 1:0, postúpil FC Kodaň/

"Bol to pre nás veľmi ťažký zápas. Tak z mentálnej, ako aj z psychickej stránky. Z prvého duelu sme mali jednogólový náskok, no v odvete sme o to na začiatku poslednej štvrťhodinky prišli," opísal Vavro pre stránku jeho zastupiteľskej agentúry CSM-Agency.

"Po inkasovanom góle sme pokračovali v našej hre a podarilo sa nám skórovať a potom sme už ustrážili postup do ďalšieho predkola," pokračoval.

Pred strelou z pokutového bodu si slovenský obranca veril a napokon odvrátil hroziace predĺženie.

"So spoluhráčom Viktorom Fischerom sme si celý deň robili srandu, kto pôjde kopať v zápase penaltu. Nakoniec k tomu naozaj prišlo, dostali sme možnosť ju zahrať. Viktor mi povedal, aby som išiel. Ďakujem mu za dôveru," dodal Vavro.

V drese dánskeho tímu odohral celý zápas aj slovenský reprezentačný stredopoliar Ján Greguš.