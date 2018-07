Laco je stále bez klubu. Kým je zranený, zmluvu nepodpíše

O víťazstvo by dnes mali bojovať šprintéri, Sagan patrí medzi favoritov

20. júl 2018 o 14:30 SITA

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Slovenský hokejový brankár Ján Laco je pred sezónou 2018/2019 stále bez klubu a je pravdepodobné, že v najbližších dňoch sa to nezmení.

Skúsený 36-ročný gólman sa totiž stále zotavuje zo zdravotných problémov, ktoré ho limitovali počas ostatného súťažného ročníka.

"Zatiaľ nemám nič nové. Povedal som, že pokiaľ nebudem stopercentne v poriadku, tak nikde zmluvu nepodpíšem. Nebolo by to férové ani voči klubu. Nechcem byť polovičným brankárom," povedal Laco pre portál hokej.sk.

Sezónu 2017/2018 začal v Chomutov, skončil na hosťovaní v Sparte Praha a okrem 33 odchytaných duelov na klubovej úrovni si pripísal aj dva štarty na zimných olympijských hrách 2018 v kórejskom Pjongčangu.

"Reprezentácia sa vždy odvíja od klubovej sezóny. A ak nemáte pohodu v klube, tak nemôžete ísť do brány národného tímu. Posledná sezóna bola veľmi zlá. Vlieklo sa so mnou veľa drobných zranení a naťahujem sa s tým ešte stále. Nebolo to teda nič príjemné," priznal.

"Ak si niečo odtrhnete, tak viete, že sa za pár mesiacov vrátite späť. Takéto kadejaké drobné zranenia sa však naťahujú a človeka oberajú o pohodu," doplnil Laco, ktorý počas aktuálneho týždňa v Košiciach pomáhal Rastislavovi Staňovi pri tréningoch mladých brankárov.