Štafeta žien na 4 x 400 metrov zabehla čas, ktorý ju posúva na ME

Štvorica zabehla druhý najrýchlejší čas v slovenskej histórii.

21. júl 2018 o 14:31 (aktualizované 21. júl 2018 o 18:48) SITA

Výsledky:

ŽENY - 4 x 400 m:

1. Slovensko "A" Putalová, Štuková, Ledecká, Bezeková 3:33,98 min 2. Maďarsko Molnárová, Nádaházyová, Kériová, Mátóová 3:35,74 min 3. Slovensko "B" Švecová, Šamudovská, Zápotočná, Urbanová 3:50,18 min

DUBNICA NAD VÁHOM. Slovenská ženská štafeta na 4 x 400 metrov zvíťazila vo vložených pretekoch v rámci 3. kola atletickej ligy v Dubnici nad Váhom časom 3:33,98 minúty a s najväčšou pravdepodobnosťou si vybojovala účasť na augustových majstrovstvách Európy v Berlíne.

“ Ak by ešte bežala juniorka Zapletalová a bola by lepšia konkurencia a atmosféra, boli by podľa mňa ešte rýchlejšie. „ Martin Pupiš, šéftréner SAZ

Kvarteto v zostave Iveta Putalová (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica), Alexandra Štuková (BK HNTN Bratislava), Daniela Ledecká (ŠK ŠOG Nitra), Alexandra Bezeková (Atletika Košice o. z.) dosiahlo výkon, ktorý spolu s časom z minuloročnej II. ligy ME tímov v Tel Avive (3:34,05) dáva súčet 7:08,03 minúty a v aktuálnom kvalifikačnom rebríčku znamená 13. miesto.

Na ME má nárok štartovať 16 najlepších krajín z tohto renkingu.

"Prejavila sa bojovnosť a snaha dostať sa na ME," povedal šéftréner SAZ Martin Pupiš. "Ak by ešte bežala juniorka Zapletalová a bola by lepšia konkurencia a atmosféra, boli by podľa mňa ešte rýchlejšie."

Sobotňajší výkon je druhý najlepší na 4 x 400 m v slovenskej histórii, rýchlejšie bolo iba kvarteto Šalgovičová, Štuková, Bezeková, Putalová v rozbehu na majstrovstvách Európy 2016 v Amsterdame.

Za Slovenkami finišovali na druhej priečke Maďarky (3:35,74), tretie skončilo "béčko" SR (Švecová, Šamudovská, Zápotočná, Urbanová) za 3:50,18 min.

