Čacho bude šéftrénerom mládežníkov a asistentom Šatana

Naďalej zostáva hlavným trénerom reprezentácie do 18 rokov.

21. júl 2018 o 21:09 TASR

BRATISLAVA. Viliam Čacho bude spolu s funkciou hlavného trénera hokejovej reprezentácie do 18 rokov zastávať i pozície šéftrénera reprezentácií do 15, 16 a 17 rokov a asistenta generálneho manažéra reprezentácií.

V tejto súvislosti ukončuje svoj klubový úväzok pri dorasteneckom družstve Dukly Trenčín a v štruktúrach klubu ostáva len ako riaditeľ HK DUKLA Trenčín, n.o.

“ V minulej sezóne mal toho Miro naozaj vyše hlavy. Riešiť problémy 'šestnástky' a súčasne A-družstva sa nedá stíhať naraz. „ Viliam Čacho, šéftréner mládežníckych reprezentácií

"Už pred aprílovými majstrovstvami sveta do 18 rokov sme s generálnym manažérom Mirom Šatanom riešili, ako bude vyzerať budúca sezóna. Napokon slovo dalo slovo, rýchlo sme sa dohodli a k ponuke hlavného trénera reprezentácie do osemnásť rokov pribudli ďalšie povinnosti. Podrobnosti všetkých mojich kompetencií súvisiacich s pozíciou šéftrénera však budeme dolaďovať až po osobnom stretnutí s generálnym manažérom, na ktorom určíme presnú náplň práce," cituje slová Čacha internetový portál Slovenského zväzu ľadového hokeja.

"Chcel by som, aby sme pracovali v obdobnom systéme, ktorý sme mali už vlani, kde sme sa pravidelne stretávali s trénerom seniorskej reprezentácie Craigom Ramsaym. Takéto stretnutia by sme chceli tentoraz organizovať na úrovni reprezentácií od pätnásť do osemnásť rokov. Na týchto stretnutiach by sme chceli pracovať na jednotnom hernom systéme, na systéme výberu hráčov a tým zosynchronizovať celé smerovanie reprezentačného úseku."

Štyridsaťročný odchovanec trenčianskej Dukly vo funkcii asistenta zároveň odbremení od časti povinností generálneho manažéra Šatana.

"V minulej sezóne mal toho Miro naozaj vyše hlavy. Riešiť problémy 'šestnástky' a súčasne A-družstva sa nedá stíhať naraz. Reprezentačné prestávky sú pevne dané, počas jedného týždňa majú akcie všetky reprezentácie, čo len zvyšuje náročnosť práce. Preto takúto pomoc privíta, a tak mu budem vypomáhať pri organizácií zrazov 'pätnástky', 'šestnástky', 'sedemnástky' a 'osemnástky'," dodal Čacho.