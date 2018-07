Dumoulin držal s Froomom v Alpách krok, čo prinesú Pyreneje?

Geraint Thomas: Ak by vyhhral Dumoulin, urobil by z nás hllupákov.

22. júl 2018 o 8:53 SITA

MENDE. Tour de France je na konci druhého týždňa a pohľad na čelo celkovej klasifikácie naznačuje veľkú dominantnosť tímu Sky.

Vedie Geraint Thomas o 1:39 min pred Christopherom Froomom. Britskí majstri svojho remesla si v "alpskej trilógii" spravili z väčšiny konkurencie trhací kalendár, krok s nimi však stále drží najlepší Holanďan Tom Dumoulin.

Líder tímu Sunweb je v celkovom poradí len 11 sekúnd za Froomom. Vzhľadom na to, že je úradujúci majster sveta v časovke, jeho ambície stále môžu siahať až na celkové víťazstvo.

Froome a Dumoulin už majú za sebou tento rok jeden veľkolepý súboj, na májovom Giro d´Italia sa tešil z celkového triumfu Brit pred Holanďanom o 46 sekúnd a to najmä vďaka famóznemu vyše 80 km trvajúcemu sólu v horskej etape do Bardonecchie, kde svojmu súperovi nadelil 3:23 min.

Dumoulin cíti viac sily ako na Gire

Čosi podobné sa môže odohrať aj na Tour de France, avizuje Dumoulin, hoci to nechce.

"Som na tom o čosi lepšie ako na tohtoročnom Gire. V stúpaniach sa cítim dobre, hoci aj na Gire som bol počas celých troch týždňov stabilný. Ak však Froome predvedie sólo ako na Finestre počas Gira, nebudem môcť nič urobiť. Vtedy to nebolo o taktike, jednoducho som nemal šancu ísť za ním," uviedol Dumoulin.

" Teraz sa môžem len nádejať, že nevyparatí niečo podobné a zachovám si dobré zdravie a silné nohy až do konca," uviedol Tom Dumoulin po sobotňajšej 14. etape s cieľom v Mende.

V nej sa zrodil víťaz z úniku veľkej skupiny a bol ním Španiel Omar Fraile. Najlepšie trio z celkovej klasifikácie sa pozorne strážilo a do cieľa došli všetci traja spolu v poradí Froome, Dumoulin, Thomas na 30.- 32. mieste s odstupom 18:09 min na víťaza.

"Boli sme veľmi vyrovnaní. Pokúšali sme sa nastúpiť jeden druhému, ale skončilo sa to remízou rovnako ako aj predtým v Alpách. Ja som útočil ako prvý, ale Thomas ma dorazil. Potom sa dotiahol aj Froome a vzápätí zaútočil. Jeho zasa potom ´dolepil´ Thomas a ja som sa pridal," ozrejmil Domuolin záverečné metre 14. etapy v podaní najlepších mužov aktuálnej edície Tour de France na webe Cyclingnews.

Kto prestane veriť, nemusí pokračovať

Vlani sa práve Dumoulin stal prvým Holanďanom s celkovým víťazstvom na Giro d´Italia, tento rok mu to na talianskych cestách a kopcoch tesne nevyšlo. Na Tour de France však pred záverečným týždňom v Pyrenejach a časovkou k dobru rozhodne nie je bez šance.

“ To by sme vyzerali ako hlupáci, keby sme nechali vyhrať Dumoulina. „ GERAINT THOMAS, ČLEN TÍMU SKY

"Nádej a šanca stále existujú. Keď tomu prestanete veriť, ani nemusíte pokračovať v pretekoch. V Alpách som udržal krok, uvidíme, čo prinesú Pyreneje," skonštatoval Dumoulin.

Dvadsaťsedemročný rodák z Maastrichtu sa vyjadril aj možnej zmene taktiky tímu Sky, ktorý vzhľadom na skvelý doterajší výkon Gerainta Thomasa, môže prestať v podpore úradujúceho šampióna Frooma na jeho ceste za piatym triumfom na Tour de France.

"Mohli by sa ešte vzájomne ponaháňať. Je to náročné, ale oni obaja chcú vyhrať," povedal Dumoolin.

Dumoulin by zo Sky urobil hlzpákov

Geraint Thomas dosiaľ jazdí ako bezchybne namazaný stroj, 32-ročný Walesan ovládol dve z troch alpských etáp a užíva si líderskú pozíciu na najväčších a najslávnejších pretekoch.

"Najdôležitejšie je, aby jeden z nášho tímu Sky prišiel do cieľa v Paríži ako celkový víťaz a nebojovali sme jeden proti druhému. To by sme vyzerali ako hlupáci, keby sme nechali vyhrať Dumoulina," citujú Thomasa weby Cyclingnews a Velonews.

"Toto je pre mňa úplne nová situácia jazdiť trojtýždňové preteky ako líder. Každý deň na Tour je však iný a stať sa môže ešte čokoľvek. Naši šéfovia by radi dopriali víťazstvo nám obom, teda mne aj Froomovi. Samozrejme, bol by som radšej, ak by som to bol ja," doplnil Thomas

Nedeľňajšia 15. etapa TdF má štart o 13.10 h v Millau a zavedie cyklistov na juh Centrálneho masívu.

Na programe dňa budú tri kategorizované stúpania, to najťažšie Pic de Nore (12,3 km, 6,3 %) má vrchol 42 km pred cieľom. V cieli v Carcassonne sa víťaz očakáva po 17.45 h.